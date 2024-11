"Pazifismus wird immer eine legitime Strategie sein": CoD Black Ops 6-Spieler erreicht Prestige-Rang ohne einen einzigen Abschuss

Call of Duty: Black Ops 6 lockt mit haufenweise Schießgewehren, auf die ihr aber auch verzichten könnt.

Eigentlich ist Call of Duty seit jeher darauf ausgelegt, möglichst vielen Gegnern mit möglichst vielen Knarren das Licht auszupusten. Da bildet Black Ops 6 selbstverständlich keine Ausnahme, aber auch hier muss das nicht zwingend so sein. Ihr könnt den Shooter auch ganz ohne Schießereien spielen, wie diese Person hier beweist. Sie hat als Pazifist sogar bereits den Prestige-Rang erreicht, ohne einen einzigen Abschuss zu erzielen.

Prestige-Rang und kein einziger Abschuss? Ja, das geht!

Darum geht's: Call of Duty Black Ops 6 wird nicht umsonst dem Shooter-Genre zugerechnet. Ihr müsst aber nicht unbedingt irgendwen über den Haufen schießen, wenn ihr das gar nicht wollt. Stattdessen könnt ihr auch einfach nur Gegner spotten, Zielbereiche besetzt halten oder euch verstecken.

1:30 CoD Black Ops 6: Launch-Trailer zur Season 1 zeigt einige der neuen Inhalte in Aktion

Autoplay

So oder so gilt auf jeden Fall:

"Pazifismus wird immer eine legitime Strategie sein."

Man kann damit sogar Prestige-Rang erreichen: Wie der Reddit-User und Call of Duty-Black Ops 6-Spieler Pilgore1 in seinem Beitrag präsentiert, ist ihm genau das gelungen. Dafür wurden lediglich 19 Stunden und 26 Minuten benötigt. Dieser Mensch hier weiß also, was er tut. Es sieht schon ziemlich ungewöhnlich und witzig aus, so eine Statistik ganz ohne Abschüsse:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

111 Spiele wurden dafür gespielt, und zwar mit einer 1.92 Gewinn-Ratio und einer 0.00 K/D. Insgesamt wurde der Spieler 2365 Mal erledigt und hat 73 Spiele gewonnen. In erster Linie wurden wenig überraschend die Modi Hardpoint und Domination gespielt. Aber selbst in Team Deathmatch und Kill Confirmed hat Pilgore1 es geschafft, mehrere Matches zu gewinnen, ohne einen einzigen Gegner zu erledigen.

So hat der User das hinbekommen: Im Interview mit IGN verrät Pilgore aka John, dass er in erster Linie versucht, das Missionsziel zu erfüllen, statt einfach nur Gegner niederzumähen. Gleichzeitig setzt er seine Spion-Kamera und das Scrambler-Field Upgrade ein, um Punkte einzuheimsen. Die können dann wieder in Scorestreaks wie UAV, Counter-UAV und HARP investiert werden.

Nicht zum ersten Mal: Pilgore1 ist kein Unbekannter in der Call of Duty-Community. Ganz im Gegenteil. Wir haben zum Beispiel auch schon im April darüber berichtet, dass Pilgore in Modern Warfare 3 den Prestige-Rang 10 erreicht hatte. Natürlich ebenfalls ohne auch nur einen einzigen Kill erzielt zu haben. Das Ganze macht ihm also ganz offensichtlich sehr viel Spaß und er bleibt dabei.

Habt ihr auch schon mal etwas Ähnliches in einem Call of Duty-Titel versucht?