CoD Black Ops 6: Schneller leveln - so kommt ihr an Double XP-Token

Mit den Double XP-Token in Black Ops 6 könnt ihr beispielsweise euren Spielerrang oder das Waffenlevel boosten.

Wie mittlerweile für Call of Duty-Spiele üblich, lässt euch auch CoD Black Ops 6 in drei Kategorien Erfahrungspunkte sammeln, um damit euren Fortschritt zu verbessern – Player Level, Waffen und Battle Pass. Wer seine Werte in diesen Kategorien möglichst schnell boosten will, sollte Double XP-Token nutzen.

Wie der Name schon sagt, verdoppeln diese Token die gesammelten Erfahrungspunkte, sind allerdings auch nur für eine bestimmte Zeitspanne gültig (etwa eine Stunde).

Double XP-Token in Black Ops 6 - Das müsst ihr wissen

Insgesamt gibt es drei Varianten der Double XP-Token – für jede der oben beschriebenen Kategorien eine:

Double XP für Player Level (XP)

Double XP für Waffen (WXP)

Double XP für den Battle Pass (BXP)

Grundsätzlich gibt es fünf Möglichkeiten, wie ihr an die Double XP-Token kommen könnt:

Battle Pass-Belohnungen: Wenn ihr euch nach und nach durch den aktuellen Battle Pass arbeitet, schaltet ihr für die unterschiedlichen Stufen immer mal wieder Double XP-Token frei. Wohl die probateste Methode, vergleichsweise schnell an die Booster zu kommen. Prestige-Belohnungen: Sobald ihr Spielerstufe 55 erreicht habt, könnt ihr euch dafür entscheiden, einen Prestige-Rang nach oben zu steigen. Eure Level- und Waffen-Stats werden dann wieder zurückgesetzt, dafür gibt auf Stufe 20 jedes Prestige-Rangs ein "Gobblegum"-Pack, das euch eine ganze Stunde lang doppelte XP beschert. Event-Belohnungen: Wie in den letzten CoD-Spielen wird es auch bei Black Ops 6 unterschiedliche Ingame-Events geben. Nehmt ihr dort teil und schließt mit den Events verknüpfte Herausforderungen ab, könnt ihr ebenfalls Double XP-Token bekommen. Promo-Aktionen: Immer wieder könnt ihr auch über Promo-Aktionen Double XP-Token bekommen, etwa bei der Kooperation mit Monster Energy, bei der auf den Getränkedosen entsprechende Codes platziert sind, die ihr dann im Spiel einlösen könnt. Kauf im Store: Ihr könnt Double XP-Token auch als Teil von diversen Content-Bundles im Store gegen Echtgeld kaufen. Da diese meist aber vergleichsweise teuer sind, raten wir von dieser Methode eher ab – zumindest, wenn ihr nichts mit den anderen kosmetischen Items aus den jeweiligen Paketen anfangen könnt.

Double XP-Wochenenden: Regelmäßig werden in CoD-Spielen auch sogenannte "Double XP-Weekends" veranstaltet. Hier sammelt ihr im Zeitraum von Freitag bis Sonntag automatisch die doppelte Zahl an Erfahrungspunkten und benötigt dafür keine Token.

Wichtig: Die meisten der oben genannten Methoden erfordern ein gewisses Zeitinvest. Da Double XP-Token aber nicht sofort eingesetzt werden müssen und auch nicht verfallen, könnt ihr sie über die Zeit auch ansammeln.

So löst ihr die Double XP-Token in Black Ops 6 ein

Habt ihr einen oder mehrere Token erspielt, ist deren Einlösung ziemlich simpel. Drückt dafür einfach den linken Stick, sobald ihr in einer Multiplayer- oder Zombies-Lobby seid. Nun sollte das Menü mit euren gesammelten Double XP-Token auftauchen. Wählt das gewünschte Token an und bestätigt, um es zu aktivieren.

Beachtet hierbei unbedingt, dass das Zeitlimit, das ab der Aktivierung abläuft, nicht nur auf das Gameplay beschränkt ist. Der Timer tickt also auch runter, wenn ihr beispielsweise in Lobbies auf das nächste Match wartet, Einstellungen vornehmt oder euer Loadout anpasst.