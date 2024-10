CoD Black Ops 6 Twitch Drops jetzt live: Sichert euch ganz einfach 4 Gratis-Items

Alle Twitch Drops im Überblick.

Die Twitch Drops für das gestern veröffentlichte Call of Duty: Black Ops 6 sind jetzt live. Wenn ihr also ohne großen Aufwand exklusive Gratis-Items für den neuen Shooter abstauben wollt, dann hergehört. Wir listen alle aktuellen Goodies hier für euch auf.

Folgende Twitch Drops gibt's jetzt für CoD: Black Ops 6

Get Wiped // XMG (Waffen-Blueprint) - Schaut euch vier Stunden lang Streams von qualifizierten Streamer*innen an.

(Waffen-Blueprint) - Schaut euch vier Stunden lang Streams von qualifizierten Streamer*innen an. Azurite Vision (Waffen-Charm) - Schaut euch drei Stunden lang Streams von qualifizierten Streamer*innen an.

(Waffen-Charm) - Schaut euch drei Stunden lang Streams von qualifizierten Streamer*innen an. Deflected (Emblem) - Schaut euch eine Stunde lang Streams von qualifizierten Streamer*innen an.

(Emblem) - Schaut euch eine Stunde lang Streams von qualifizierten Streamer*innen an. Never Broken (Calling Card) - Schaut euch zwei Stunden lang Streams von qualifizierten Streamer*innen an.

Twitch Drops sind live von/bis: Ab sofort live bis zum 13. November 2024. Lasst euch also nicht allzu viel Zeit.

Wie sichere ich die Twitch Drops?

mit dem eigenen Activision-Account einloggen oder einen neuen erstellen

sicherstellen dass euer Activision-Account mit der Plattform eurer Wahl (Xbox, PlayStation, Battle.net, Steam) verlinkt ist

Twitch-Account mit eurem Activision-Account verlinken

mit eurem Activision-Account verlinken die erforderte Stundenzahl bei Streamer oder Streamerin schauen, der/die qualifiziert ist (Stream ist mit Tag "DropsEnabled" versehen)

Eure Items erhaltet ihr dann im Twitch-Drop Down-Menü "Drops and Rewards"

Alles weitere zu Black Ops 6

CoD Black Ops 6-Trailer fasst zusammen, was in den bisherigen Black Ops-Spielen passiert is

Release und Plattformen: Call of Duty: Black Ops 6 ist seit gestern, den 25. Oktober 2024 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich und liefert die beste Call of Duty-Kampagne, die wir seit Jahren gespielt haben.

Was uns an der Kampagne so begeistert, lest ihr im oben verlinkten GamePro-Test. Eine finale Wertung für den neuen Shooter erteilen wir, sobald wir den Multiplayer- und Zombie-Modus ausführlich getestet haben.

Zockt ihr bereits fleißig Call of Duty: Black Ops 6? Und wenn ja: Was ist eure bisherige Meinung zum Shooter? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Antworten.