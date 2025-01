CoD Black Ops 6 + Warzone Season 2 - Termin, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum nächsten großen CoD-Update

Ende Januar geht Season 2 von Black Ops 6 und Warzone an den Start.

Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty Warzone werden regelmäßig mit neuen Inhalten in Form von Content-Seasons versorgt. Die erste nähert sich nun langsam dem Ende, es ist also Zeit für Season 2! In diesem Artikel findet ihr die wichtigsten Infos zum Launch Ende Januar.

Startdatum: 28. Januar 2025

28. Januar 2025 Uhrzeit: vermutlich gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit

vermutlich gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit Größe des Updates: Noch nicht bekannt

Gibt es einen Preload? Wie üblich wurde das nicht offiziell bestätigt, die Chance ist aber sehr groß. Vor dem Start von Season 1 gab es jedenfalls auf allen Systemen die Möglichkeit, das Update bereits vorab herunterzuladen, um pünktlich zum Start loslegen zu können.

Die neuen Inhalte von Season 2 im Überblick

Der Content von Season 2 auf einen Blick.

In einem umfangreichen Blogpost auf der offiziellen Call of Duty-Webseite hat der Entwickler verraten, welche Inhalte euch in Season 2 bei Black Ops 6 und Warzone erwarten.

Inhalte für Black Ops 6 Multiplayer

5 neue 6v6-Maps: Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet (Mid-Season), Grind (Mid-Season)

Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet (Mid-Season), Grind (Mid-Season) 4 neue Modi: Overdrive, Gun Game, Third-Fight (Mid-Season), Couples Dance-Off (Mid-Season)

Overdrive, Gun Game, Third-Fight (Mid-Season), Couples Dance-Off (Mid-Season) 2 neue Perks: Slipstream (Event-Belohnung), Hunter's Instinct (Mid-Season)

Slipstream (Event-Belohnung), Hunter's Instinct (Mid-Season) Neue Wildcard: Flyswatter (Mid-Season)

Flyswatter (Mid-Season) Neuer Scorestreak: War Machine (Event-Belohnung)

War Machine (Event-Belohnung) Ranked Play: Neue, kompetitive Playlist mit den Einstellungen, Karten, Modi und Waffenbeschränkungn der Call of Duty League

Inhalte für Black Ops 6 Zombies

Neue Map: The Tomb

The Tomb Neuer Gegnertyp: Shock Mimic

Shock Mimic Neue Wunderwaffe: Staff of Ice

Staff of Ice Neues Perk-a-Cola: Death Perception

Death Perception Neue Support-Waffe: War Machine

Hier könnt ihr euch den Trailer zur neuen Season anschauen:

1:31 CoD Black Ops 6 enthüllt Season 2: Trailer zeigt gleich fünf Maps, neue Waffen und Modi

Autoplay

Neue Waffen

Die neue Season bringt auch einen frischen Battle Pass mit, den ihr hochleveln könnt, um unter anderem Zugriff auf einige neue Waffen zu bekommen.

PPSh-41 (SMG)

Cypher 091 (Assault Rifle)

Feng 82 (LMG)

TR2 (Marksman Rifle)

Außerdem gibt es neue Attachments, unter anderem eine Armbrust (!).

Neuer Operator

Nocturne

Neue Inhalte für Warzone

Eine große Content-Offensive für den Free2Play-Shooter gibt es in Season 2 nicht. In einem Community Update war bereits Mitte Januar angekündigt worden, dass geplante Inhalte vorerst zurückgestellt worden seien, um zunächst wichtige Fixes und Quality-of-Life-Verbesserungen für das Kern-Gameplay bereitzustellen, darunter etwa die Nachladegeschwindigkeit von Waffen und die Sprungmechaniken.

Neue Perks

Reactive Armor

Low Profile

Call of Duty Black Ops 6 erschien Ende Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Update, welches das Original komplett ersetzte.