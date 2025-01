CoD: Black Ops 6 + Warzone Season 2 startet heute - Alle Infos zum Launch im Live-Ticker

Am 28. Januar startet Season 2 in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty Warzone.

Die CoD-Spiele werden schon seit vielen Jahren regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt, die in Content-Seasons zusammengefasst sind. Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty Warzone sind da keine Ausnahmen und Ende Januar steht das nächste große Update an. Wir begleiten den Launch von Season 2 mit einem Live-Ticker.

Live-Ticker zum Start von Season 2 in Black Ops 6 & Warzone

08:30 Uhr Es ist mal wieder soweit, eine neue Season in CoD steht an! Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Live-Ticker und halten versorgen euch zum Start mit den wichtigsten Informationen.

Startdatum: 28. Januar 2025

28. Januar 2025 Uhrzeit: vermutlich gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit

vermutlich gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit Größe des Updates: ca. 25 GB (PC, BattleNet)

Gibt es einen Preload? Auf dem PC ist über BattleNet ein Preload des Updates bereits möglich. Für die anderen Plattformen gibt es bislang keine offiziellen Informationen, allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr auch dort die Daten vorab herunterladen können werdet. Der Grund: Beim letzten Season-Wechsel war das bereits auf allen Systemen möglich. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Auf diese Inhalte könnt ihr euch in Season 2 freuen

Die Inhalte von Season 2 im Überblick.

Wie üblich haben die Entwickler die anstehenden Neuerungen in einem Blogpost bekannt gegeben. Hier einige Auszüge daraus.

Inhalte für Black Ops 6 Multiplayer

5 neue 6v6-Maps: Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet (Mid-Season), Grind (Mid-Season)

Bounty, Dealership, Lifeline, Bullet (Mid-Season), Grind (Mid-Season) 4 neue Modi: Overdrive, Gun Game, Third-Fight (Mid-Season), Couples Dance-Off (Mid-Season)

Overdrive, Gun Game, Third-Fight (Mid-Season), Couples Dance-Off (Mid-Season) etc.

Inhalte für Black Ops 6 Zombies

Neue Map: The Tomb

The Tomb Neuer Gegnertyp: Shock Mimic

Shock Mimic etc.

Mit dem Trailer könnt ihr euch schon mal auf die neue Season einstimmen

1:31 CoD Black Ops 6 enthüllt Season 2: Trailer zeigt gleich fünf Maps, neue Waffen und Modi

Autoplay

Neue Inhalte für CoD Warzone

Größere Anpassungen gibt es für den Free2Play-Shooter dieses Mal nicht, stattdessen wird sich um wichtiges Fixes und Verbesserungen des Kern-Gameplays gekümmert.

Eine komplette Übersicht aller Neuerungen von Season 2 findet ihr hier:

Call of Duty Black Ops 6 erschien Ende Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Update, welches das Original komplett ersetzte.

Auf welche Inhalte von Season 1 Reloaded freut ihr euch am meisten?