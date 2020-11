CoD Black Ops Cold War-Preload: Alle Infos zum Start, Download & mehr

Wer Call of Duty Black Ops: Cold War vorbestellt hat, darf das Spiel schon vor dem offiziellen Launch herunterladen, um es pünktlich spielen zu können. Dazu tröpfeln jetzt nach und nach die ersten handfesten Informationen herein, die wir hier in diesem Gamepro-Artikel sammeln.

PS4-Vorbesteller*innen können schon diese Woche mit dem Download starten, während es für die Xbox One aktuell noch keinen genauen Termin gibt. Besitzer*innen der Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X beziehungsweise S müssen sich natürlich noch ein bisschen länger gedulden.

Wann startet der Call of Duty Black Ops: Cold War-Preload?

Plattformabhängig: Ob ihr den Preload zu Cold War schon diese Woche starten könnt, hängt ganz davon ab, auf welcher Konsole ihr spielen wollt. Für die PS4 existiert mit dem 6. November bereits ein Termin für den Start des Preloads. Auf der Xbox One dürfte es ganz ähnlich werden, aber das steht noch nicht genau fest.

Da PS5 und Xbox Series X sowieso erst am 10. November beziehungsweise am 19. November in Deutschland erscheinen, sieht die Sache dort nochmal anders aus. Wer eine Xbox Series X oder Xbox Series S zum Launch ergattert hat, kann sofort mit dem Preload von CoD Cold War beginnen. Wenn die PS5 hier auf den Markt kommt, ist das Spiel schon draußen.

CoD Cold War-Preload auf der PlayStation 4 - das ist der Termin

Wann geht's los? Das hängt ein bisschen von eurer Region ab. Offiziell ist der PS4-Preload von CoD Black Ops Cold War für den 6. November um 12 Uhr AM ET (=Eastern Time) angekündigt. Das entspricht 6 Uhr morgens der Mitteleuropäischen Zeit.

Wie groß ist der Download? Das wissen wir aktuell noch nicht genau. Bisher hat Activision Blizzard dazu noch keinerlei offizielle Informationen preis gegeben, egal ob für PS4 oder PS5. Fest steht lediglich, dass es auf dem PC bis zu 250 GB werden können:

Black Ops Cold War-Preload auf Xbox One

Wann startet der Preload? Für die Xbox One wurde im Moment noch kein genauer Preload-Termin bekannt gegeben. Wenn es ähnlich laufen sollte, wie es bei Modern Warfare der Fall war, dann sollte der Xbox One-Preload zu Cold War am 4. oder 5. November verfügbar sein.

Wie viel GB hat der Download? Auch das wurde offiziell immer noch nicht verraten. Aktuell wird die Größe mit 100 GB angegeben, aber dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich lediglich um einen Platzhalter, der sich noch ändern dürfte.

Wir haben bei Activision nachgefragt, wann der Preload auf der Xbox One startet und wie viel GB ihr auf euren Festplatten für die jeweiligen Versionen freischaufeln müsst. Sobald wir eine Antwort erhalten, aktualisieren wir diesen Artikel.

Wie sieht es mit PS5 & Xbox Series X aus?

Xbox Series X/S: Ihr könnt den Preload von Cold War sofort starten, wenn ihr eine Xbox Series X oder Xbox Series S zum Launch am 10. November bekommen habt und anschließt.

PlayStation 5: Da die PS5 in Deutschland erst am 19. November auf den Markt kommt, stellt sich die Preload-Frage gar nicht mehr. Black Ops Cold War erscheint am 13. November.

Freut ihr euch drauf? Bestellt ihr überhaupt die Katze im Sack vor und wenn ja, warum?