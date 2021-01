CoD Cold War-Update bringt neue Maps und 40-Spieler-Modus

Das nächste größere Update zu Call of Duty Black Ops: Cold War steht in den Startlöchern. Am 14. Januar fanden bereits einige neue Inhalte im Rahmen von Season One Reloaded den Weg in den Shooter, doch schon in der nächsten Woche sollen weitere Maps und ein neuer 40-Spieler-Modus nachgereicht werden.

Wann kommen die neuen Inhalte? Treyarch hat das Update auf den 4. Februar 2021 terminiert. Somit könnt ihr die neuen Inhalte bereits in einer Woche erleben. Das Update ist für alle Besitzer*innen von CoD Black Ops: Cold War kostenlos.

Was bringt das neue Update? Das kommende Update liefert einige neue Maps, wovon die neue Map Firebase Z für den Zombies-Modus wohl das Highlight des neuen Updates ist. Neben Die Maschine bekommt der Modus endlich eine zweite Map spendiert, die mit Vietnam ein neues Setting erhält.

Die Map Express spielt in einem Bahnhof und sollte Spieler*innen von Black Ops II bekannt vorkommen. Folgende Inhalte erwarten uns laut Treyarch:

Neue Zombies Map Firebase Z

Neue Multiplayer Map Express

Ausdauer-Modus für 40 Spieler*innen

Weitere Map für den Requisitenjagd-Modus

Weiterer Dark Aether-Ausbruch entdeckt

Zombie-Story geht weiter: Wer dachte, das nächste Kapitel der Dark Aether Story würde erst in Season 2 weitergehen, der hat sich geirrt. Mit Firebase Z kommt eine neue Map ins Spiel, die Treyarch folgendermaßen beschreibt:

"Nach der Zerstörung der "Projekt Endstation"-Stätte aus dem Zweiten Weltkrieg und der Untersuchung der jenseitigen Dark Aether-Anomalie in Polen, richtet Requiem seinen Fokus nun auf die neueste Dark Aether-Ausbruchsstelle: Außenposten 25, bekannt unter dem Codenamen "Firebase Z"."

Weitere Updates mit neuen Inhalten aus Season 1:

Inhalte aus Season One

Im Rahmen der ersten Season wurde bereits das Mid-Season-Update veröffentlicht, das neben der neuen Map Sanatorium die beiden Modi Dropkick und Cranked brachte. Zum Start von Season 1 gab es hingegen die neue Map Rebirth Island, den neuen Modus Resurgence und einiges mehr.

