CoD Modern Warfare 3: Activision liefert 834 Basis-Camos zum Launch und verspricht den 'größten Zombies-Camo-Grind aller Zeiten'

Mit so einem Waffenskin werdet ihr im CoD MW3-Multiplayer ausgelacht: Die Camo bewegt sich ja nicht einmal.

Wer fleißig Call of Duty spielt und Motivation braucht, widmet sich früher oder später dem Camo-Grind: Den Challenges, mit denen ihr neue Waffen-Tarnungen aka Camos freischaltet. Wie dieses System im neuen Modern Warfare 3 funktioniert, verrät Activision jetzt in einem ausführlichen Blog-Beitrag. Und ja, keine Sorge: Ihr könnt mit euren Polyatomic- und Orion-Skins aus Modern Warfare 2 auch in MW 3 angeben.

Call of Duty Modern Warfare 3 hat unglaublich viele Waffen-Camos, die darauf warten, freigeschaltet zu werden

Darum geht's: Modern Warfare 3 setzt direkt bei MW 2 an und lässt euch so ziemlich alles aus dem Vorgänger mitnehmen. Das gilt auch für die bereits freigeschalteten Waffen-Tarnungen. Immerhin könnt ihr ja auch die Schießprügel selbst ebenfalls im Nachfolger spielen, da macht die Mitnahme der Skins natürlich Sinn.

Die Singleplayer-Kampagne von MW3 kann bereits gespielt werden und kommt nicht so gut an:

0:30 Call of Duty Modern Warfare 3 - Die Kampagne ist ab sofort spielbar!

So viele Camos! In Modern Warfare 3 kommen noch einige Waffen zum MW3-Pool hinzu. Selbstverständlich gibt es für die auch wieder neue Camos, die ihr ergrinden könnt. Teilweise lassen sich die alten Skins auch auf neue Waffen übertragen und umgekehrt – es gibt aber auch einige Camos, die nur für MW2- oder nur für MW3-Waffen verfügbar sind (via: Call of Duty-Blog).

Insgesamt erwarten euch zunächst stolze 834 Basis-Camos: 556 für Modern Warfare 2-Waffen und 278 für MW3-Waffen. Davon sollen 556 komplett neu sein und alle Base Camos lassen sich auf alle Waffen anbringen, egal ob aus MW2 oder MW3. Dabei sind allerdings noch keine Special-Camos eingerechnet oder solche, die ihr über Events und Ranked Play freischalten könnt.

Das sind die Grundlagen der Basis-Camos:

Camo Typ Blur neu Bold neu Butterfly neu Classic alt Cliffside alt Digital alt Dragon alt Foliage alt Fun alt Geometric alt Glitch Milspec neu Glittery Flats neu Graphical neu High Contrast neu Neapolitan neu Perfect Symmetry neu Poison Frogs neu Psychedelics neu Puzzle neu Reptile alt Retro neu Skeletal neu Skulls alt Solid Colors alt Spray Paint alt Stripes alt Tiger alt Topographic neu Two Tone Brushstrokes neu Under the Microscope neu Wavelength neu Woodland alt

Dazu kommen noch einmal 912 Completionist-Camofreischaltungen. Die umfassen neben MW2- und MW3-Waffen auch noch knapp 500 Freischaltungen aus dem Zombies-Modus. 604 Camo-Unlocks sollen dabei komplett neu sein.

Das sind die Grundlagen für die Completionist-Camos:

Camo Modus Typ Animiert Gold Multiplayer Carry Forward nein Platinum Multiplayer Carry Forward nein Polyatomic Multiplayer Carry Forward ja Orion Multiplayer Carry Forward ja Gilded Multiplayer neu nein Forged Multiplayer neu nein Priceless Multiplayer neu ja Interstellar Multiplayer neu ja Ivory Zombies neu nein Spinel Husk Zombies neu nein Arachnida Zombies neu ja Bioluminescent Zombies neu ja Golden Enigma Zombies neu nein Zircon Scale Zombies neu nein Serpentinite Zombies neu ja Borealis Zombies neu ja

Wichtige Ausnahmen gibt es natürlich auch: Ihr könnt zum Beispiel zwar eure Orion- und Polyatomic-Camos aus MW2 mitnehmen und auch in MW3 benutzen, sie aber nur auf Waffen packen, für die ihr sie auch schon freigeschaltet habt. Außerdem könnt ihr euren Camo-Grind aus MW2 jetzt auch einfach in MW3 fortsetzen.

So sieht zum Beispiel die Borealis-Camo aus:

Für die letzte der Completionist-Camos aus dem Zombies-Modus müsst ihr ordentlich grinden.

Mehr über CoD MW3 gibt es hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Tägliche Challenges lassen sich in Modern Warfare 3 nutzen, um sogenannte Armory Unlock Challenges zu erledigen: Ihr könnt selbst einstellen, was ihr dadurch freischalten wollt, dass ihr jeden Tag bestimmte Herausforderungen erledigt. Ab Level 25 soll so das Freischalten bestimmter Waffen-Aufsätze deutlich vereinfacht werden.

Was sagt ihr zu den vielen neuen Waffen-Skins? Freut ihr euch auf den neuen Camo-Grind oder lassen euch die Tarnungen eher kalt?