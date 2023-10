CoD MW3 bekommt als erstes Spiel in der Modern Warfare-Reihe eine Gesundheitsanzeige und die Fans feiern es als Sieg

Call of Duty MW3 steht vor der Tür und bringt eine Neuerung mit, die es so in dieser Unter-Reihe noch nie gegeben hat: Offenbar soll eure Gesundheit angezeigt werden.