CoD Modern Warfare 3 auf Metacritic: Erste Tests vergeben verheerende Wertungen für den Shooter

Für Call of Duty Modern Warfare 3 sieht es auf Metacritic nicht gerade rosig aus.

Call of Duty Modern Warfare 3 kassiert aktuell nicht nur viele negative User-Reviews von Käufer*innen, sondern auch bei "normalen" Tests. Auf den herkömmlichen Aggregatorseiten wie Metacritic spiegelt sich das natürlich ebenfalls wider: Auch hier sieht es nicht besonders gut aus für den neuesten Activision-Shooter.

CoD Modern Warfare 3 wird auf Metacritic regelrecht zerstört, das sagen internationale Tests

Darum geht's: Modern Warfare 3 ist da und kann jetzt in Gänze gespielt werden. Nachdem eine Woche lang nur der Singleplayer im Early Access spielbar war, steht seit einigen Tagen nun auch der komplett Multiplayer zur Verfügung. Aber es hakt an vielen Ecken, was sich auch auf Metacritic und Co bemerkbar macht.

Metacritic steht CoD Modern Warfare 3 aktuell bei einem Metascore von für PS5, basierend auf 33 Kritiker*innen-Reviews. Für die anderen Plattformen gibt es noch nicht genug Tests. Auf OpenCritic steht Call of Duty Modern Warfare bei einem Durchschnittswert von 56.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Zombies-Modus ansehen:

2:03 Call of Duty Modern Warfare 3 - Das erwartet euch im neuen Zombie-Modus

Die Test-Wertungen zu CoD Modern Warfare 3 in der Übersicht:

Magazin Wertung IGN 4/10 GameSpot 5/10 VGC 4/10 MetroGameCentral 4/10 Digital Trends 5/10 Hobby Consolas 6,5/10 Atomix 5/10 Bazi Center 6/10 Games.ch 6/10 INVEN 5,5/10

Viele Wertungen stehen noch aus: Sowohl unser finaler GamePro-Test zu CoD Modern Warfare 3 als auch der von GameStar und vielen anderen Outlets wurde noch nicht mit einer abschließenden Wertung versehen. Das liegt daran, dass zunächst nur die Singleplayer-Kampagne spielbar war und einzeln unter die Lupe genommen wurde.

Darum beziehen sich viele der obigen Wertungen zum Großteil auch ausschließlich auf die Singleplayer-Kampagne. Bei den höher gewerteten wie Hobby Consolas wurde aber auch der Multiplayermodus bereits mit bedacht.

Was wird gelobt?

Vor allem die alten Maps: Wenn es eine Sache an Call of Duty Modern Warfare 3 gibt, auf die sich eigentlich alle einigen können, dann sind es die Multiplayer-Maps. Bei denen handelt es sich zwar "nur" um überarbeitete Karten aus Call of Duty Modern Warfare 2 (dem ersten aus dem Jahr 2009), allerdings sind dort auch sehr viele Fan-Lieblinge dabei.

Wenn es eine Sache an Call of Duty Modern Warfare 3 gibt, auf die sich eigentlich alle einigen können, dann sind es die Multiplayer-Maps. Bei denen handelt es sich zwar "nur" um überarbeitete Karten aus Call of Duty Modern Warfare 2 (dem ersten aus dem Jahr 2009), allerdings sind dort auch sehr viele Fan-Lieblinge dabei. Gunplay und Action: Das Waffen-Handling und die Resonanz beziehungsweise das komplette Gunplay-Gefühl ist und bleibt natürlich das Call of Duty-Steckenpferd. Daran ändert sich auch in Modern Warfare 3 nichts. Es fühlt sich immer noch gut an, sieht gut aus und klingt wuchtig, wenn wir Feinde über den Haufen ballern.

Das Waffen-Handling und die Resonanz beziehungsweise das komplette Gunplay-Gefühl ist und bleibt natürlich das Call of Duty-Steckenpferd. Daran ändert sich auch in Modern Warfare 3 nichts. Es fühlt sich immer noch gut an, sieht gut aus und klingt wuchtig, wenn wir Feinde über den Haufen ballern. Multiplayer: Ingesamt kann der Multiplayer aber auch in vielen Tests überzeugen. Hobby Consolas schreibt beispielsweise von einem "fantastischen Multiplayer" und bei Daily Star steht, dass die Fans wohl noch auf Monate hin sehr viel Spaß damit haben werden.

Was wird kritisiert?

Alles andere: Vor allem die Singleplayer-Kampagne kommt überhaupt nicht gut weg. Sie fällt nicht nur viel zu kurz aus, sondern fühlt sich auch noch zusammengeschustert an. Der Story fehlt es an Spannung und Bombast, die Open Combat-Missionen wirken wie Bot-Matches oder der DMZ-Modus. Dementsprechend gilt die Singleplayer-Story bei vielen bereits als schlechteste Modern Warfare-Kampagne aller Zeiten.

Auch im Multiplayer hakt es: Vor allem, dass es keine neuen Maps gibt und dass die Spawns nicht richtig funktionieren, wird am Multiplayer kritisiert. Die Spawns waren auf einigen Karten sogar so kaputt, dass vier von ihnen direkt wieder aus bestimmten Playlists entfernt wurden. Dort sind sie jetzt gerade gar nicht spielbar.

Wie gefällt euch Call of Duty Modern Warfare 3? Könnt ihr die Kritik nachvollziehen?