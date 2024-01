CoD Modern Warfare 3: Neues Event macht 3 Klassiker-Maps zu Zombie-Karten

Aktuell gibt es ein neues Event in Modern Warfare 3.

Ähnlich wie schon seine Vorgänger wird auch Call of Duty Modern Warfare 3 mit regelmäßigen, Events, Updates und Seasons frisch gehalten. Bevor Mitte Januar das Mid-Season-Update launcht, haben die Entwickler jetzt ein neues Event im Spiel gestartet.

Das nennt sich "Vortex" und lehnt sich thematisch an die Zombie-Modi der Serie an. Passend dazu gibt es für gleich drei Map-Klassiker auch entsprechende Redesigns, nämlich für Quarry, Rust und Scrapyard. Die erstrahlen nun in einem düsteren Look, was eine nette Abwechslung zu den "normalen" Varianten der Maps ist.

Nicht nur Map-Varianten, sondern auch Belohnungen und Modi

Außerdem neu hinzugekommen ist ein Free4All-Modus, in dem sich insgesamt sechs Spieler*innen um eine mächtige Strahlenkanone balgen. Abgerundet wird das Event-Paket von insgesamt 15 Belohnungen – darunter ein animierter Waffen-Skin – sowie einer zusätzlichen Playlist.

Hier noch einmal alle Inhalte des Vortex-Event im Überblick:

Zombie-Redesigns für 3 Karten: Satan's Quarry, Tentanus, Sporeyard

Satan's Quarry, Tentanus, Sporeyard Neuer Modus: Free4All-Variante

Free4All-Variante Rewards: 15 neue Belohnungen

15 neue Belohnungen Playlist: Meat 24/7

Bis wann läuft das Event? Bis zum 17. Januar 2024.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit Anfang November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Obwohl der Titel bei vielen Tests und Kritiken ziemlich schlecht wegkam – unter anderem auch bei uns – verkauft sich Modern Warfare 3 laut Activision ziemlich gut.

Auf den Content-Nachschub hat das natürlich keinen Einfluss, denn der ist gesichtert. Anfang Dezember 2023 startete die erste Season in MW3 und dem Free2Play-Ableger Warzone, das aktuell laufende Vortex-Event ist Teil davon. Mitte Januar soll dann das Mid-Season-Update starten, einen konkreten Termin gibt es dafür aber noch nicht.

Wie gefallen euch die Vortex-Inhalte? Hättet ihr gerne noch mehr Zombie-Varianten bekannter Klassiker-Maps?