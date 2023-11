CoD Modern Warfare 3: Alle Waffen auch ohne Armory Unlock freischalten – so geht's

Modern Warfare 3 hat über 100 Knarren im virtuellen Waffenschrank.

Im Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 3 lassen sich wieder zahlreiche Waffen freischalten, insgesamt stehen über 100 Ballermänner im virtuellen Waffenschrank. Einige der Knarren schaltet man über Levelaufstuege frei, in MW3 sind manche Waffen aber auch an einen anderen Freischaltmechanismus gekoppelt – die Armoy Unlocks.

Diese werden ab Rang 25 freigeschaltet und liefern eine Reihe von Items und Basiswaffen, die dann über die Erledigung von täglichen Herausforderungen in freigeschaltet werden. Das kann je nach Art der Challenges mal kürzer oder länger dauern, weswegen die Neuerung nicht überall auf Gegenliebe stieß.

Zombie-Modus als Freischalttrick

Allerdings lassen sich die Waffen auch über einen anderen Weg freischalten, wie jetzt ein TikTok-Video von User tridzoid verraten hat. Damit umgeht ihr die Armory Unlocks, braucht aber auch etwas Geduld.

Um die Waffen freizuschalten müsst ihr in den Zombies-Modus wechseln. Merkt euch, welche Waffen ihr braucht und sucht dann auf der Karte nach Kaufstationen und Mystery-Boxen. Hier könnt ihr Knarren kaufen oder finden und müsst natürlich darauf hoffen, dass die von euch gewünschte Waffe erscheint.

Danach sucht ihr euch einen der Exfiltrationspunkte und ruft den Heli herbei. Wenn ihr jetzt noch die anstürmenden Zombiehorden abwehrt und wohlbehalten ausfliegt, gehört die neue Waffe euch.

Alle Schritte noch einmal zusammengefasst:

Startet den Zombie-Modus Sucht auf der Karte nach Kaufstationen und Mystery-Boxen Schnappt euch die gewünschte(n) Waffe(n) und rüstet sie aus Lasst euch über einen Exfiltrationspunkt ausfliegen

Es ist außerdem möglich, Waffen von anderen Spieler*innen aufzuheben. Handelt es sich dabei um eine bei euch noch nicht freigeschaltete Waffe, müsst ihr mit ihr im Inventar ausfliegen, um sie dauerhaft verfügbar zu machen.

Die Nachteile der Zombie-Methode

Es gibt also eine Möglichkeit, die Armory Unlocks mit einer anderen Methode zu umgehen. In den Kommentaren unter dem Video werden allerdings auch ein paar Nachteile der "Zombie-Methode" angemerkt.

Unter anderem ist nicht sicher, ob die tatsächlich gewünschte Waffe in einer Zombies-Partie auch tatsächlich erscheint. Das macht unter Umständen dann mehrere Anläufe notwendig, weswegen diese Variante nicht unbedingt viel zeitsparender ist als der Weg über die Armory Unlocks.

Noch lange verfügbar? Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Entwickler Sledgehammer diese Methode in einem der nächsten Updates herauspatcht, um die Armory Unlocks zu forcieren. Wer die Zombie-Methode also ausprobieren will, sollte das möglichst bald tun.