CoD: Modern Warfare 4 - Das bisher glaubwürdigste Gerücht ist da

Wenn es um Gerüchte und Leaks geht, dann kommen die meist aus der Richtung von Gaming-Foren, Subreddits und einschlägigen "Insidern". Hin und wieder lassen aber auch Journalisten durchblicken, dass sie vielleicht etwas mehr wissen als andere. Und das scheint gerade bei Tom Philips von Eurogamer und Call of Duty: Modern Warfare 4 zu sein.

Erst gestern tauchte wieder ein angeblicher Teaser auf, der aus einem kurzen Video inklusive dem Logo von Modern Warfare 4 bestand. Der Clip hat sich nach kurzer Recherche zwar als Fälschung herausgestellt, konnte aber dennoch Fahrt aufnehmen, da das neue, noch unangekündigte Call of Duty parallel bereits hinter verschlossenen Türen gespielt werden konnte - und zwar von Football-Stars.

Auch Eurogamer griff die Geschichte auf und News Editor Tom Phillips, der in der Vergangenheit schon öfter Ankündigungen von Spielen mit Enthüllungsartikeln vorwegnahm, baute einen kleinen Hinweis in seinen Artikel ein.

Weil niemand sofort darauf stieß, gab er dann via Twitter einen Hinweis:

Five hours later and I'm still waiting for someone in the comments to spot the not-so-hidden thing in this article https://t.co/T4DuxeZu7n