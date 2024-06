Mit diesem Call of Duty-Finisher könnt ihr in Season 4 anderen jetzt ihre Skins klauen

Die Call of Duty Modern Warfare 3- und Warzone-Operatoren Dupe und Copy haben einen besonderen Finisher-Trick auf Lager.

In Call of Duty Warzone 2 und Modern Warfare 3 geht es nicht nur darum, möglichst viele Gegner durch euer Können auszuschalten, auch die Skins spielen dabei eine gewisse Rolle. Weil die aber oft teuer sind oder mühsam erspielt werden müssen, gibt es jetzt einen coolen Finishing-Move, mit dem ihr sie einfach klauen könnt. Das sieht nicht nur cool aus, sondern bringt natürlich auch noch einiges an Extra-Würze ins Spiel.

Warzone und Modern Warfare 3-Finisher Identity Theft stiehlt Feinden ihre Skins, aber nur temporär

Darum geht's: Im Black Cell-Upgrade für den Season 4-Battle Pass in den aktuellen Call of Duty-Titeln gibt es mit Dupe und Copy zwei Operatoren für die verschiedenen Fraktionen, die sich wie ein Ei dem anderen ähneln. Sie kommen mit einer besonders coolen Idee um die Ecke: Ihr könnt Gegnern die Skins klauen, da die beiden automatisch den Finishing Move Identity Theft besitzen.

Viel ist damit vom anfänglichen Realismus des neuesten Call of Duty-Titels nicht mehr übrig, aber das ist gegen Ende des jährlichen Release-Zyklus' eigentlich immer so. Diese beiden Operatoren besitzen jedenfalls die übermenschliche Kraft, Feinden ihre Identität beziehungsweise ihre Skins zu klauen. So sieht das dann in Aktion aus:

Der Skin-Diebstahl ist nur temporär: Falls ihr euch jetzt schon gefreut habt, dass ihr auf diese Art und Weise massenhaft Gratis-Skins abgreifen und behalten könnt, müssen wir euch enttäuschen. Der Skin-Klau ist nicht von Dauer, ihr behaltet die Identität eurer Gegner nur für die Zeit des Matches bzw. nur, bis ihr im Spiel das Zeitliche segnet. Die Feinde verlieren ihre Skins natürlich auch nicht dauerhaft.

Inspiriert von Mortal Kombat?

Viele Fans erinnert das wenig überraschend an den Mortal Kombat-Charakter Shang Tsung. Der Magier und Gestaltwandler dürfte vielleicht wirklich für diese beiden Skins Pate gestanden haben, immerhin passt hier sogar das grün schimmernde Licht.

Was ist der Black Cell-Battle Pass?

Falls ihr jetzt darüber nachdenkt, euch Dupe und Copy zu sichern, braucht ihr dafür das Black Cell-Upgrade zum normalen Battle Pass. Das heißt, ihr müsst euch nicht nur den Standard-Battle Pass für Season 4 kaufen, sondern eben auch das zusätzliche Upgrade, das nochmal etwas kostet. Dafür werdet ihr dann aber immerhin mit freischaltbaren Cosmetics, Skins, Operatoren, COD-Points und vielem mehr zugeschüttet.

