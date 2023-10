CoD Next startet heute: Alle Infos zum MW3-Multiplayer im Live-Ticker

Während der Call of Duty Next wird der MW3-Multiplayer enthüllt.

Bislang haben sich Activision und Sledgehammer Games bezüglich des Multiplayer-Modus von Call of Duty Modern Warfare 3 noch ziemlich bedeckt gehalten. Doch das ändert sich spätestens am heutigen Tag.

Denn am Abend steigt der Call of Duty Next-Livestream, der uns unter anderem einen ausführlichen Blick auf den Mehrspieler-Modus des kommenden CoD-Teils gewähren wird.

Die wichtigsten Infos zu CoD Next

Datum: 5. Oktober

5. Oktober Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

Wie lange dauert CoD Next? Eine offizielle Laufzeit des Livestreams wurde bislang nicht bekannt gegeben, wir rechnen aber für den wichtigsten Teil – also die Infos zum Multiplayer – mit einer knappen Stunde. Anschließend werden vermutlich Spielszenen von am Event teilnehmenden CoD-Influencern gezeigt. Das war zumindest der Ablauf in den vergangenen Jahren.

Hier könnt ihr den Livestream auf unserem Twitch-Kanal verfolgen:

Alle wichtigen Infos im Live-Ticker

16:52 Uhr Der Countdown zur CoD Next läuft, in einer knappen Stunde geht es los. Vielleicht werden auch etwas zu den Maps in MW3 erfahren. Welche in der bald startenden Beta dabei sind, steht jetzt schon fest: CoD Modern Warfare 3: Open Beta-Maps bekannt und es sind echte Fan-Lieblinge von Tobias Veltin 16:30 Uhr Wir begrüßen euch herzlich zu unserem CoD Next-Live-Ticker! In knapp zwei Stunden werden wir endlich mehr zum Multiplayer-Modus von Modern Warfare 3 wissen. Seid ihr auch so gespannt wie wir?

Das wird auf der CoD Next gezeigt

Im Fokus steht natürlich der Multiplayer von Modern Warfare 3, Sledgehammer wird vermutlich die wichtigsten spielerischen Anpassungen vorstellen und auch auf neue Inhalte eingehen. Das ist allerdings noch nicht alles. Weitere Punkte auf der CoD Next-Agenda dürften sein:

Zombies-Modus in Modern Warfare 3

die neue Warzone-Karte

Call of Duty Mobile Updates

Die CoD Next wird also gut gefüllt sein und ist auch ein perfekter Appetitanreger für die Beta von Modern Warfare 3.

Deren Startschuss fällt ebenfalls schon bald, nämlich am 6. Oktober. Dann dürfen zunächst alle Vorbesteller*innen der PlayStation-Versionen loslegen. Alle weiteren Infos zur Beta findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2011 für die PS5, Xbox Series X/S, PS54, Xbox One und den PC. Im direkten Nachfolger des letztjährigen Modern Warfare 2 geht es erneut um die Task Force 141 um Captain Price, die in der Kampagne einen alten Bekannten wiedertreffen.

Vladimir Makarov war nämlich schon in der ursprünglichen Modern Warfare-Trilogie der Hauptbösewicht und dürfte auch im "neuen" Modern Warfare 3 eine zentrale Rolle spielen.