CoD Vanguard: Gameplay nimmt uns mit in die Kampagne von Polina

Bei der Opening Night Live, der Eröffnungsshow der gamescom 2021, war auch das erst kürzlich angekündigte Call of Duty Vanguard ein Thema. Nachdem wir bereits einen ersten Schub an Infos zum neuen Ego-Shooter im 2. Weltkrieg bekommen haben, wurde bei der ONL-Show ausführliches Gameplay aus der Kampagne gezeigt.

Was zeigt der Gameplay-Trailer?

In der Singleplayer-Kampagne von CoD Vanguard verschlägt es uns in der Rolle von vier verschiedenen Charakteren in den Pazifik, Nordafrika sowie an die West- und Ostfront. Der Trailer von der ONL zeigt uns erstes zusammenhängendes Gameplay aus der Kampagne rund um Polina Petrova.

Hier der Trailer dazu:

Polina, die von Laura Bailey gespielt wird, ist eine russische Scharfschützin. Im Trailer sehen wir, wie sie sich mit verschiedenen Waffen, darunter natürlich ein Scharfschützengewehr, in verwüsteten Gebäuden und auf umkämpften Straßen Stalingrads den deutschen Invasoren kämpferisch entgegenstellt.

Zerstörung kommt in dem Trailer ebenfalls nicht zu kurz. So findet am Ende ein imposanter Luftangriff statt, der auch dazu führt, dass unter Polinas Füßen ein ganzes Gebäude einstürzt.

Das alles gibt einen guten Einblick, was die IW-Engine alles leisten kann. Partikel, Feuer, Rauch und weitere Lichteffekte verdichten die Atmosphäre stimmungsvoll.

CoD Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Der neue Ableger im 2. Weltkrieg bietet neben der Singleplayer-Kampagne wie gewohnt einen Multiplayer sowie einen Zombie-Modus und wird in CoD Warzone integriert.

