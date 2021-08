gamescom 2021 Opening Night Live: Alle Spiele und Trailer | Zusammenfassung

Was wurde während der ONL im Rahmen der gamescom 2021 gezeigt? In unserer großen GamePro-Übersicht findet ihr alle News, Trailer und Spiele, die es auf dem Eröffnungsevent der gamescom 2021 zu sehen gab.

Call of Duty Vanguard zeigt ausführliches Gamplay aus der Kampagne

CoD Vanguard zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer, der ausführliche Spielszenen aus der Kampagne zeigt. Im gezeigten Material sehen wir eine von Laura Baily (bekannt als Abby aus The Last of Us 2) gespielte Scharfschützin Polina auf einer Mission in Stalingrad.

Release: 5. November 2021

Der Shooter erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und den PC. Mehr Infos zu Vanguard:

Saints Row Reboot mit Trailer und Release angekündigt

Der beliebte GTA-Klon Saints Row bekommt ein Reboot für PS4, Xbox One und den PC, das sich im ersten Trailer zeigt.

Release: 25. Februar 2022

Alle Infos zum Spiel findet ihr in der offiziellen GamePro-Preview vom Kollegen Dennis:

Halo Infinite - Release-Termin und neuer Multiplayer-Trailer

Halo Infinite zeigt uns einen Story-Trailer zur ersten Season des Free2Play-Multiplayers. Der Mehrspielermodus wird zusammen mit der Kampagne im Dezember veröffentlicht.

Release: 8. Dezember 2021

Zudem wurde eine Xbox Series X im Halo Infinite-Design enthüllt:

Horizon Forbidden West auf 2022 verschoben

Horizon Forbidden West erscheint offiziell nicht mehr 2021, sondern erst im nächsten Jahr.

Release: 18. Februar 2022 für PS4/PS5

Mehr zu den Hintergründen der Verschiebung findet ihr in diesem GamePro-Artikel:

Riders Republic - Open Beta angekündigt

Riders Republic, Ubisofts neues Funsport-Spiel, zeigt sich in einem neuen Trailer.

Zudem wurde angekündigt, dass die Open Beta ab sofort weltweit auf PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und PC startet. Ende der Beta ist der 28. August.

Release: 28. Oktober 2021

The Outlast Trials zeigt erstmals Gameplay-Trailer

Entwickler Red Barrels veröffentlicht mit The Outlast Trials ein Spinoff zur Horror-Reihe Outlast. Allerdings ist das neue Spiel explizit kein dritter Teil. Stattdessen liegt der Fokus auf einem 4-Spieler-Koop, der euch gemeinsam das Fürchten lehren soll. Auf der Opening Night Live wurde erstmals Gameplay präsentiert.

Release: 2022

Far Cry 6 - Neuer Story-Trailer veröffentlicht

Ubisofts kommender Open World-Shooter Far Cry 6 zeigt sich einem brandneuen Story-Trailer, der den Bösewicht Anton Castillo in den Fokus rückt.

Release: 7. Oktober 2021

Mehr Infos dazu:

Death Stranding Director's Cut - Extended Trailer veröffentlicht

Link zum YouTube-Inhalt

Der Director's Cut von Death Stranding zeigt sich in einem erweiterten Trailer. Das Spiel erscheint Ende September für PS4 und PS5.

Release: 24. September 2021

Was wurde außerdem auf der ONL 2021 angekündigt?

gamescom 2021 - Alle weiteren Termine im Überblick

Die Opening Night Life 2021 markierte nur den Beginn der diesjährigen digitalen gamescom. In unserer Übersicht findet ihr alle Termine, Zeiten und Events der gamescom 2021.

Welche Events fanden noch statt? Gestern fand im Vorfeld der gamescom 2021 außerdem ein Livestream von Microsoft statt, auf dem die Xbox-Macher*innen einige Neuigkeiten verkündeten. Hier sind alle Spiele und News des Xbox-Events zur gamescom 2021 im Überblick.

Was war euer Highlight der ONL 2021?