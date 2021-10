CoD: Vanguard - Großer Talk-Stream mit Gustaf Gabel, Fantou und Stylerz (Anzeige)

Ein wenig müssen wir uns alle noch gedulden, bis am 5. November endlich Call of Duty: Vanguard erscheint. Dann gibt es bei uns satte 5 Stunden Livestream mit allerlei Prominenz, darunter absolute Top-Streamer, Profifußballer, Rapper, und natürlich Jules.

Bevor es aber soweit ist, haben wir für Freitag, den 29.10., erst mal einen weiteren tollen Stream als Vorgeschmack vorbereitet. Um 19 Uhr gibt's auf unserem Kanal Monsters & Explosions alle Infos zum Release von Vanguard. Jules und seine Gäste Fantou, Gustaf Gabel sowie Stylerz geben ihre Eindrücke von der Beta und beleuchten dann vor allem die unterschiedlichen Schauplätze und Charaktere. Denn das ist eine große Besonderheit des neuen Call of Duty: Wir erleben die Kampagne im Zweiten Weltkrieg aus vier unterschiedlichen Perspektiven, jede davon einmalig und portraitiert durch erinnerungswürdige Charaktere.

Wie gut kennt ihr Call of Duty?

Natürlich kann Vanguard auf eine lange und erfolgreiche CoD-Tradition aufbauen. Aber wie viel wissen unsere Gäste eigentlich noch über die Anfänge der Reihe? Und was weiß unsere Community? Gemeinsam finden wir es heraus, wenn wir das große Call of Duty Quiz spielen. Fantou, Gustaf und Stylerz müssen sich ordentlich anstrengen, wenn sie den Sieg davon tragen wollen – oder sogar mehr Fragen richtig beantworten wollen als unsere famosen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die können am Ende sogar einen fantastischen Preis gewinnen. Also unbedingt einschalten und dranbleiben!

Wenn ihr alles über Call of Duty: Vanguard erfahren wollt, dann schaut unbedingt auf unserer großen Themenseite vorbei. Ihr findet dort immer alle neuen Infos, Artikel und Videos. Teilt eure Meinung zum Spiel auch gern unter dem Hashtag #Vanguard oder #RiseOnEveryFront.

In den nächsten Wochen folgen noch viele weitere Streams mit tollen Gewinnen für die Community. Alles auf Monsters & Explosions und immer mit spannenden Gästen und ganz viel Gameplay direkt zum Release.