Bereits im ersten Warzone war der Beutegeld-Modus ein absoluter Hit und Spaßgarant.

Wer Call of Duty: Warzone 2 spielt und schneller Waffen aufleveln will, hat jetzt endlich wieder den perfekten Modus dafür. Wenn ihr nämlich kein Geld für Modern Warfare 2 samt Shipment und dem restlichen Multiplayer ausgeben wolltet, blieb euch nur die Warzone selbst und Resurgence. Aber das hat jetzt ein Ende, ihr könnt ab sofort endlich wieder Plunder aka Beutegeld spielen.

CoD Warzone 2 führt endlich wieder Plunder aus dem Vorgänger ein

Beutegeld ist zurück! Spieler*innen wie ich warten seit dem Release von CoD Warzone 2 darauf, dass endlich auch wieder der Beutegeld-Modus Einzug hält. Was lange währt, wird endlich gut: Ab heute könnt ihr euch wieder nach Herzenslust ins Plunder-Getümmel stürzen und auf Beutejagd gehen.

So funktioniert der Plunder-Modus: Ihr sammelt möglichst viel Geld und zahlt es an bestimmten Punkten ein. Dabei müsst ihr aber natürlich darauf achten, dass kein anderes Team euch das Geld abknöpft. Ihr könnt euch aber zum Beispiel auch an den Sparschwein-Punkten auf die Lauer legen.

Was ist so cool daran? Ihr habt keinen so großen Druck wie bei dem normalen Battle Royale-Modus. In Beutegeld gibt es nämlich Respawns, ihr kommt nach dem Bildschirmtod also einfach wieder zurück auf die Map und könnt dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

Apropos Map: Selbstverständlich eignet sich der Plunder-Modus auch ganz hervorragend dazu, einfach ganz entspannt die Umgebung zu erkunden. Wenn ihr euch auf Al Mazrah noch nicht so gut auskennt, könnt ihr das in Beutegeld am besten ändern, und zwar ohne die lästigen ewigen Wartezeiten zwischen BR-Runden.

Richtig gut Waffen leveln: Am schnellsten könnt ihr die Maximalstufen aller Waffen erreichen und alle Aufsätze freispielen, indem ihr Shipment im Modern Warfare 2-Multiplayer zockt. Aber den gibt es eben nicht kostenlos! Der Beutegeld-Modus in Warzone 2 lässt euch dafür alternativ und dank Respawns deutlich schneller und mehr Abschüsse sammeln, als es im Battle Royale der Fall ist. Ihr müsst auch nicht warten und hoffen, dass eure Team-Kamerad*innen wie bei Resurgence am Leben bleiben. Stattdessen könnt ihr ganz entspannt ballern und Waffen-XP farmen.

Habt ihr Beutegeld/Plunder auch so vermisst? Was ist euer liebster Warzone 2-Modus?