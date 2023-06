Call of Duty: Warzone 2 hat mit Season 4 eine neue Map bekommen, die gefeiert wird: Vondel.

Call of Duty: Warzone 2-Fans sind aktuell gut drauf: Season 4 hat nämlich nicht nur einige lang ersehnte Änderungen gebracht, sondern auch noch eine komplette neue Map namens Vondel. Insbesondere dieses Map erfreut sich schon kurze Zeit nach Release größter Beliebtheit: Spieler*innen bezeichnen sie als "wunderschön", sogar als "perfekt": Das liegt natürlich vor allem am Look, aber auch am Layout. Nur einen einzigen, winzigen Kritikpunkt gibt es aktuell noch.

Call of Duty: Warzone 2: Ashika-Ersatz Vondel wird von Fans begeistert aufgenommen

Darum geht's: Call of Duty-Season 4 hat einen ganzen Haufen Änderungen für Warzone 2-Spieler*innen gebracht. Neben den obligatorischen neuen Waffen und haufenweise kosmetischen Items wurde zum Beispiel auch die Time to Kill (TTK) erhöht. Ihr braucht also etwas länger, bis ihr ins Gras beißt und müsst Gegner öfter treffen. Aber es gibt auch eine neue Map namens Vondel.

Das ist Vondel: Die neue Season 4-Map ist sehr viel kleiner als Al Mazrah, aber größer als Ashika Island. Sie bietet vor allem urbane Gebiete, aber auch viel Wasser, ein Stadion sowie eine Burg. Fans freuen sich zudem über das erfrischend andere Setting: Wir treiben uns nicht in Nahost oder Asien herum, sondern ausnahmsweise in Europa.

1:09 CoD Warzone 2 zeigt erstmals die neue Map aus Season 4

Fans sind begeistert: Die Warzone 2-Spieler*innen erfreuen sich aber nicht nur am Setting, sondern auch am Look. Vondel wird auf Reddit zum Beispiel als "wunderschön" bezeichnet.

Auch das Layout wird wohlwollend aufgenommen: Hier bedürfe es keiner Änderungen mehr und es mache großen Spaß, auf Vondel Resurgence zu spielen. Auch die Größe der Map sei genau richtig.

"Sie haben absolut alles gemacht, wonach wir gefragt haben, auch wenn es ein bisschen spät war. Die Map ist verdammt schön, sie ist nicht zu groß und das Layout braucht keine Veränderungen. (via: Reddit)

Viele andere Kommentare im Netz stoßen in dasselbe Horn:

"[...] volle Zustimmung: Die Map zusammen mit den TTK-Veränderungen ist eine unglaubliche und erfrischende Erfahrung."

Redditor frankthetank200199 bringt es so auf den Punkt:

"Ich wahr tatsächlich kurz davor, das Spiel zu löschen, bis diese Map herausgekommen ist. Ich genieße sie wirklich sehr. Perfekt für mein liebstes AR-/SMG-Loadout."

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Häufigster Kritikpunkt: Die Kreise. Eine kleine, aber feine Kritik wird dennoch immer wieder angeführt. Die Kreise im Resurgence-Modus lassen offenbar noch stark zu wünschen übrig. Dabei geht es vor allem um deren ungünsitge Positionierung, manchmal seien schon direkt zu Beginn drei Viertel der Map außerhalb des sicheren Bereiches.

Kommt die Ashika-Map zurück? Ja, keine Sorge. Obwohl Vondel zum Start von Season 4 die einzige Resurgence-Map ist und Ashika Island komplett aus der Rotation geflogen ist, bleibt das nicht so. Am 21. Juni soll die kleinere Karte wieder zurückkehren, also bereits übermorgen. Allerdings wohl erst einmal nur für Quads. Wer Solos, Duos oder Trios auf Ashika spielen will, guckt in die Röhre.

Jetzt seid ihr dran: Welche Warzone 2-Map findet ihr am besten? Was sagt ihr zur neuen Resurgence-Karte Vondel?