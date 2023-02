CoD Warzone 2 Resurgence: Die besten Ashika Island-Landeplätze und wofür sie gut sind

Ashika Island ist endlich da und lädt zum Erkunden und Ausprobieren ein. Die neue Map bringt den beliebten Resurgence-Modus in Warzone 2 zurück und fällt deutlich kleiner aus als die große BR-Karte Al-Mazrah. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wo am besten abgesprungen beziehungsweise hingegangen werden soll. Wir haben da ein paar Ideen, die für alle Geschmäcker etwas bieten.

Ashika Island: Wann ihr über dem Castle in der Mitte abspringen solltet

Das ist der Spot: Ashika Island bietet mit dem japanischen Schloss in der Mitte der Map eine regelrechte Spielwiese. Der Gebäudekomplex erstreckt sich über eine große Fläche und trumpft mit Türmen und anderen mehrstöckigen Häusern auf. Er kann aber auch von allen Seiten angegriffen werden.

Ihr mögt es heiß? Wer großer Hot Drop-Fan ist und möglichst schnell direkt viel Action sucht, sollte an der Burg landen. Ihr werdet garantiert nicht alleine sein und könnt sofort das Gegner-Feld ausdünnen, Kills sammeln und looten. A propos:

Jede Menge Loot! Wollt ihr schnell viel guten Loot und ebensolche Waffen, eignet sich das Castle auf Ashika Island ebenfalls ganz hervorragend als Landeplatz. Allerdings müsst ihr euch die Beute hier auch mit am härtesten erkämpfen. Überlebt ihr, seid ihr aber nach dem anfänglichen Chaos aber mit Sicherheit gut ausgerüstet.

Ashika Island Residential: Warum ihr in der Wohngegend abspringen solltet

Das ist der Spot: Die Residential Area liegt im Nordosten der Ashika Island-Map. Das heißt, dass sie etwas weniger exponiert liegt als die Mitte. Allerdings müsst ihr natürlich trotzdem auch immer damit rechnen, vom Wasser aus angegriffen zu werden. Hier gibt es viele, kleinere und ganz gut verteilte Häuser.

Weniger Stress: Wenn ihr keinen Bock darauf habt, sofort nach der Landung in heißeste Feuergefechte verwickelt zu werden, ist diese Gegend vielleicht besser für euch geeignet. Zumindest stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr zunächst etwas entspannter und in Ruhe looten könnt.

Ebenfalls guter Loot: Auch hier solltet ihr keine Probleme haben, gute Ausrüstung und Waffen zu finden.

Resurgence in Warzone 2: Wann es sich lohnt, in Port Ashika zu landen

Das ist der Spot: Port Ashika liegt am südlichen Rand der Map. Das heißt, dass ihr hier ebenfalls weniger befürchten müsst, von allen Seiten attackiert zu werden. Nichtsdetotrotz lauert auch hier die Gefahr womöglich im Wasser.

Wirklich viel Wasser: Der Hafen eignet sich gut für euch, wenn ihr zum Beispiel darauf aus seid, die unterirdischen Wasserwege samt geheimem Bunker zu erkunden. Außerdem gibt es hier auch jede Menge (Wasser-)Fahrzeuge, mit denen ihr schnell und gut wegrotieren könnt, wenn e Zeit wird.

Glodernde Loot: Port Ashika selbst bietet schon jede Menge guten Loot, aber in den Waterways und im Bunker gibt es davon noch sehr viel mehr – vor allem richtig gute Sachen. Wollt ihr also unter oder auf dem Wasser und unter der Erde ordentlich Beute machen, solltet ihr vielleicht am Hafen landen.

Hier seht ihr die neue Warzone 2-Map im Trailer:

0:39 CoD Warzone 2 - Die neue Resurgence-Map Ashika Island im Trailer

Alles, was ihr sonst noch über die neue Ashika Island-Map in Warzone 2 wissen müsst, findet ihr hier in unserem entsprechenden GamePro-Artikel. Spielbar ist die neue Karte nicht nur im Resurgence-Modus, sondern auch in DMZ. Verfügbar ist Ashika Island seit dem Season 2-Start am 15. Februar.

Wie gefällt euch Ashika Island? Wo droppt ihr am liebsten und warum?