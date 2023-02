Warzone 2 – Ashika Island: Alle Infos und wichtige Orte der neuen Map im Überblick

Am 15. Februar startet die Season 2 für Warzone 2 und bringt zahlreiche frische Inhalte mit. Neben neuen Waffen und Anpassungen beispielsweise des Gulags hat das Update auch eine komplett neue Map im Gepäck. Und die dürfte für deutlich mehr Abwechslung sorgen, denn Ashika Island – so heißt die neue Karte – unterscheidet sich in einem Punkt massiv von der bisher im Spiel verfügbaren Al-Mazrah-Map.

Launch von Ashika Island: 15. Februar 2023

Ashika Island vorgestellt: Und dieser Unterschied ist die Größe, denn Ashika Island ist eine vergleichsweise kompakte Map, ähnlich wie Rebirth Island und Fortune's Keep aus dem ersten Warzone. Wie der Name schon anklingen lässt, ist die Insel in einem asiatischen Setting angesiedelt.

Perfekt für Resurgence: Der Resurgence-Modus kehrt in Season 2 zurück und ist mit seiner schnelleren Ausrichtung ideal für Ashika Island. In Resurgence gibt es keinen Gulag, stattdessen spawnt ihr nach einem Bildschirmtod bei Teamkolleg*innen – sofern diese lange genug überleben. Aber natürlich lassen sich auch andere auf der Karte spielen, zum Launch etwa DMZ.

Ashika Island – So sieht die neue Warzone 2-Map aus

Der Name verrät es schon: Ashika Island ist eine Insel in der laut offizieller Beschreibung an einem geheim gehaltenen Ort irgendwo im asiatischen Bereich des Pazifiks. Auf dem Plan ist bereits sehr gut die kompakte Größe zu sehen, sowie die wichtigsten Örtlichkeiten, von denen sich einige direkt am Rand der Karte befinden. Im direkten Vergleich aller Warzone-Maps ist Ashika Island übrigens die zweitkleinste.

Die wichtigsten Orte und Landeplätze von Ashika Island

Oganikku Farms

Im nordwestlichen Teil der Insel gibt es diverse Wohn- und Industriegebäude, darunter zahlreiche Lagerhäuser. Außerdem finden sich am nördlichen Strand diverse Verteidigungsanlagen für die Insel, ein Funkturm und Ruinen.

Town Center

Südlich der Oganikku Farms befindet sich das Stadtzentrum, das sich entlang der westlichen Küste der Insel zieht. Hier finden sich von diversen Touristenattraktionen bis hin zu Hotels als markante Punkte auch ein Anleger für Fähren, zwei Tankstellen, eine große Eventhalle sowie zwei große Strandmauern, um Überflutungen zu verhindern.

Beach Club

Der Touristen-Hotspot von Ashika Island mit einigen klar erkennbaren "Highlights", darunter ein großes Meerwasser-Aquarium, ein offener Platz mit zahlreichen Fressbuden sowie eine kleine Promenade am Ozean.

Tsuki Castle

Schon aus der Luft ist das markanteste Bauwerk auf Ashika Island kaum zu übersehen, liegt es doch direkt im Zentrum der Insel. Das vielstöckige Gebäude liegt auf einem verwinkelten Areal mit diversen Verteidigungsringen, im Nordwesten stehen zwei große Flugabwehrgeschütze im Südwesten einen kunstvoll angelegten Garten.

Port Ashika

Der große Hafen bestimmt den südöstlichen Teil der Insel und hat alles, was man von einem Hafen erwartet: Große Lagerhäuser, Docks, kleinere Brücken über abzweigende Kanäle sowie einige Einrichtungen zur Betankung und Reparatur von Schiffen. Eingebettet ist der Hafen in ein ziemlich felsiges Gebiet, der Weg zum Tsuki Castle ist hier nicht weit.

Residential

Im nördlichen Bereich von Ashika Island finden sich hauptsächlich Wohngebäude und und Apartmentkomplexe, außerdem gibt es hier auch noch ein Kratfwerk sowie eine Wasseraufbereitungsanlage.

Shipwreck

Ein imposanter Anblick bietet sich am östlichen Strand der Insel. Hier sind nämlich zwei große Schiffe auf Grund gelaufen und rosten fröhlich vor sich hin. Wer will, kann die Wracks natürlich erkunden, in unmittelbarer Nähe befinden sich zudem abgeladene Container, die Deckung am sonst offenen Strand bieten.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Artikel bezüglich unserer Berichterstattung zu kontroversen Themen findet ihr hier.

Natürlich markiert der 15. Februar lediglich den Startpunkt der Season 2, die danach noch ein paar Monate laufen und zahlreiche weitere Inhalte für Warzone 2 und Modern Warfare 2 bereit stellen wird. Darüber sind etwa zahlreiche neue Modi – etwa Gun Game und Infected für MW2 – wie auch diverse Verbesserungen für den DMZ-Modus wie eine neue Fraktion mit Aufträgen sowie ein ausgeglichenerer Schwierigkeitsgrad mit überarbeiteter KI. Mehr Infos dazu findet ihr in der Roadmap zur Season 2.