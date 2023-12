CoD Warzone-Fans klagen über 'grauenhafte Server', die das Spiel und den Spaß daran ruinieren

Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone sind in die erste Season gestartet, aber nicht alles läuft perfekt.

Genauso schlimm wie beim Launch der Caldera-Map im ersten Warzone seien aktuell die Server, beklagt sich ein Spieler im Netz. Offenbar kommt es momentan trotz guter Verbindung zu massiven technischen Schwierigkeiten und unangenehmen Lags.

Dementsprechend sauer sind viele Fans, denen die Probleme ordentlich die Laune verderben. Dabei sind doch gerade erst Season 1 und die neue Urzikstan-Map gestartet.

Das Wichtigste in Kürze: Spieler sind frustriert über die schlechten Server und Lags in Warzone.

Die neue Urzikstan-Map und Season 1 sind gerade erst gestartet.

Server-Probleme machen das Spiel fast unspielbar.

Rubber-Banding und Frame-Skipping beeinflussen das Spielerlebnis negativ.

Warzone-Spieler leiden unter miesen Servern und Lags, die das Battle Royale fast unspielbar machen

Worum geht's? In Spielen wie Call of Duty Warzone ist es natürlich wichtig, das alles funktioniert. Immerhin tummeln sich hier 100 Spieler*innen auf einer Map und schießen aufeinander. Da müssen die Server schon auf Zack sein, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Genau daran hapert es aber seit dem Release der neuen Warzone-Map.

Der 120 FPS-Modus funktioniert hingegen ziemlich gut:

Fans schimpfen auf die Server: Eine ganze Menge an Spieler*innen können momentan wohl gar nicht richtig Warzone spielen. Das liegt ihrer Meinung nach an den Servern, weil der Ping niedrig ist, die Verbindung stabil besteht und offenbar auch keine Datenpakete verloren gehen – all das wurde überprüft.

Die Server seien schlicht grauenhaft, und zwar in jedem einzelnen Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Sogenanntes Rubber-Banding und Frame-Skipping lässt die Matches alles andere als rund und geschmeidig ablaufen. Im Gegenteil: Das Bild überspringt einige Zwischenschritte und so springt die Spielfigur unvermittelt von einem Ort zum anderen, wenn ihr euch bewegt. Das sieht dann zum Beispiel so aus und wirkt wirklich störend:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So lässt sich natürlich keine Runde gewinnen. Jedenfalls sind Gegner extrem schwer zu treffen, wenn man sich selbst nur so seltsam fortbewegen kann. Auch für die Feinde muss es schwierig sein, auf einen Spieler zu schießen, der sich so bewegt. Das macht CoD Warzone für viele Fans im Moment ungenießbar.

In den Kommentaren unter den Beiträgen melden sich haufenweise andere Spieler*innen, denen es genauso geht. Bei Warzone 2 sei es nie zu solchen Problemen gekommen, die Internetverbindung sei erste Sahne und der Ping niedrig. Trotzdem komme es immer wieder zu genau solchen, sehr ärgerlichen Technik-Problemen.

Ein Redditor schreibt beispielsweise:

"Das tut mir leid für dich, aber gleichzeitig bin ich froh, dass es nicht nur ich bin."

Noch mehr zu den Season 1-Neuerungen in Modern Warfare 3 und Warzone findet ihr hier. Zum Beispiel, welche Controller-Einstellungen ihr sofort ändern solltet oder welche Grafik- und Sound-Einstellungen euer Spiel-Erlebnis deutlich verbessern können.

Ansonsten machen aber aktuell nicht nur die Server Probleme: Auch das gesamte Spawn-System in Call of Duty Modern Warfare 3 sorgt für sehr viel Frust bei einigen Fans. Also sogar für noch mehr Frust, als es normalerweise sowieso schon immer bei CoD der Fall ist. Ein Spieler hat zum Beispiel innerhalb von nur 26 Sekunden eine Nuke freigespielt.

Wie findet ihr die neue Warzone-Map? Könnt ihr sie überhaupt anständig spielen, oder habt ihr auch so große Schwierigkeiten mit den Servern?