CoD Warzone - Größenvergleich: So groß ist die neue Urzikstan-Map im direkten Vergleich zu den alten Karten

Call of Duty Warzone und Modern Warfare 3 starten in Season 1 und das bedeutet: Urzikstan kommt.

Heute Abend könnt ihr das erste Mal auf der neuen Battle Royale-Map von Call of Duty Warzone landen. Urzikstan öffnet dank des Season 1-Starts seine Pforten. Aber wie groß ist die Map eigentlich? Dank eines privaten Calls zwischen Influencer*innen und den Entwickler*innen wurde das schon grob verraten. Das heißt, dass wir jetzt eine Rangliste bei der Größenordnung der Warzone-Karten haben. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

CoD Warzone: Neue Urzikstan-Map ist 20 % kleiner als Al-Mazrah, aber nicht winzig

Darum geht's: Heute Abend startet mit Urzikstan gewissermaßen Warzone 3. Season 1 von Modern Warfare 3 führt einige Funktionen und das Movement von MW3 jetzt auch in Warzone ein und wir bekommen eine komplett neue Spielwiese, auf der wir uns austoben können.

So sieht Urzikstan im neuen Trailer aus:

Wie groß ist Urzikstan? 20 % kleiner als Al-Mazrah. Einen direkten Vergleich mit Bildern der jeweiligen Karten übereinander gibt es zwar noch nicht, aber hier könnt ihr euch trotzdem schon mal einen guten Eindruck von der Map verschaffen:

Was heißt das im Vergleich? Dass Urzikstan sich zwischen Al-Mazrah und Caldera einordnen dürfte. Wir bekommen es also wohl mit der zweitgrößten Warzone-Map zu tun, die deutlich vor Verdansk, Vondel und Ashika Island oder Fortune's Keep und Rebirth Island liegt (via: Charlie Intel).

Al Mazrah (7.095.838 m²) Urzikstan Caldera (6.405.025 m²) Verdansk (5.835.157 m²) Vondel (2.457.056 m²) Fortune's Keep (240.790 m²) Ashika Island (222.002 m²) Rebirth (152.865 m²)

So spielt sich das: 100 Spieler droppen auf einmal. Bei der ersten Warzone-Karte Verdansk waren es zu Beginn deutlich mehr. Aber die Runden auf Urzikstan sollen trotzdem ziemlich schnell und dynamisch ablaufen: Im Schnitt dauern sie angeblich nur rund 20 Minuten. Dafür sorgen offenbar einige Veränderungen an den Kreis-Bewegungen.

Was ist Urzikstan für eine Karte? Die neue Battle Royale-Map fällt ziemlich gemischt aus. Der fiktive Staat liegt im Kaukasus am Schwarzen Meer. Wir bekommen ziemlich viel urbane Gebiete serviert, zusätzlich gibt es einige Wasserflächen. Insgesamt soll die Map zwar kleiner als Al-Mazrah, aber auch sehr viel dichter vollgepackt sein.

Wie findet ihr die Größe und den Look der neuen Warzone-Map? Spielt ihr lieber auf großen oder kleinen Karten?