CoD Warzone + MW3: Season 1-Reloaded-Termin und alle Inhalte stehen fest

Auch in Season 1 Reloaded gibt es wieder neue The Boys-Skins für CoD Modern Warfare 3 und Warzone.

Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone bekommen auch mit Season 1 Reloaded wieder haufenweise neue Inhalte spendiert. Sowohl solche, die es kostenlos für alle gibt als auch einige, für die wieder in die Tasche gegriffen und gezahlt werden muss. Jetzt steht schon fest, wann es soweit ist und was uns alles erwartet.

Call of Duty Warzone und Modern Warfare 3: Termin und Uhrzeit für den Start von Season 1 Reloaded

Wann kommt das Midseason-Update? Season 1 Reloaded geht am 17. Januar um 18 Uhr an den Start. Und zwar gleichzeitig auf allen Plattformen: Der PS5, dem PC und der Xbox Series S/X.

Gibt es einen Preload? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können wir das große Update auch wieder einige Stunden oder gar Tage vorher herunterladen. Dazu gibt es bisher aber leider noch keine konkreten Infos.

Wie groß ist das Update? Auch das wurde noch nicht offizell bekannt gegeben.

Neue Waffen: Ihr bekommt wieder zwei neue Schießprügel, die ihr selbstverständlich sowohl im Multiplayer von Modern Warfare 3 als auch in der Warzone einsetzen könnt.

HRM-9: Ein SMG mit hoher Feuerrate für kurze Distanz

Ein SMG mit hoher Feuerrate für kurze Distanz TAQ Evolvere: Neues LMG, basierend auf der TAQ-Plattform

So sehen die Knarren aus:

Neue Map: Mit Rio stößt eine neue 6v6-Multiplayermap zur Auswahl dazu. Wir bekämpfen uns in einem Einkaufszentrum und die Karte zählt zu denen der mittleren Größe.

Neue Modi: Es gibt eine ganze Ladung neuer Modi für den Multiplayer von Modern Warfare 3. Unter anderem hält jetzt zum Beispiel auch der Ranked-Modus Einzug.

Neuer Modus Team Gunfight : Wie Gunfight, nur in Sechser-Teams. Ihr kämpft mit zufälligen Loadouts.

: Wie Gunfight, nur in Sechser-Teams. Ihr kämpft mit zufälligen Loadouts. Neuer Modus Headquarters : Wie in MW2 versucht ihr, ein Hauptquartier zu erobern beziehungsweise zu verteidigen, bis alle Respawns verbraucht sind.

: Wie in MW2 versucht ihr, ein Hauptquartier zu erobern beziehungsweise zu verteidigen, bis alle Respawns verbraucht sind. Neuer Modus Infected : Die Funktionsweise dürfte ebenfalls bekannt sein: Wer infiziert wird, wechselt die Seiten und es gilt, möglichst lange durchzuhalten.

: Die Funktionsweise dürfte ebenfalls bekannt sein: Wer infiziert wird, wechselt die Seiten und es gilt, möglichst lange durchzuhalten. Spezial-Event zu The Boys: Wie Kill Confirmed aka Abschuss bestätigt, nur eben mit Spezialfähigkeiten aus der Amazon-Serie The Boys.

Das ändert sich in Warzone:

Eine ganze Menge. Unter anderem besteht jetzt die Möglichkeit, eine BR-Runde zu gewinnen, ohne bis zum Ende überleben zu müssen. Klingt komisch, ist aber so.

Champion's Quest: Eine neue Questreihe, die aus mehreren Teilen besteht und euch einmal quer über die Urzikstan-Map scheucht.

Eine neue Questreihe, die aus mehreren Teilen besteht und euch einmal quer über die Urzikstan-Map scheucht. Gulag mit Nachtsichtgeräten: Licht aus im Gulag. Bei diesem Public Event müsst ihr mit Nachtsichtgeräten im Dunkeln klarkommen.

Licht aus im Gulag. Bei diesem Public Event müsst ihr mit Nachtsichtgeräten im Dunkeln klarkommen. Weapon Case: Ihr könnt euch jetzt wie im DMZ auch im Battle Royale eine dicke Waffenlieferung schnappen. Dann werdet ihr allerdings für alle anderen Teams markiert.

Ihr könnt euch jetzt wie im DMZ auch im Battle Royale eine dicke Waffenlieferung schnappen. Dann werdet ihr allerdings für alle anderen Teams markiert. Covert Exfil: Ihr könnt euch jetzt an Buy Stations die Möglichkeit kaufen, abgeholt zu werden und das Match zu verlassen. Allerdings kostet die Exfiltration richtig viel und es gibt nur fünf Exfils für alle Teams.

Was ist mit dem Zombies-Modus? Darin passiert leider, aber wenig überraschend nicht so viel. Wir bekommen lediglich einen neuen Warlord präsentiert, gegen den beziehungsweise die wir antreten können. Sie hat sich an der Spitze eines Wolkenkratzers verschanzt und setzt auf technische Verteidigungen wie einen Wheelson, Dronen und Geschütztürme.

Wie findet ihr die Neuerungen aus Season 1 Reloaded? Was wünscht ihr euch für kommende Modern Warfare 3- und Warzone-Seasons?