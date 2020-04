Viele Jahre lang war umfassendes Crossplay zwischen PS4, Xbox One und PC nur ein Traum. Mittlerweile ist das Feature aber fast schon zum Standard geworden, so auch in Call of Duty: Modern Warfare und dem Free to Play-Battle Royale-Ableger Warzone. Wie viele Dinge hat aber auch Crossplay so seine Schattenseiten, was viele PS4- und Xbox One-Spieler aktuell zu spüren bekommen.

CoD Warzone: Die PC-Version hat ein großes Cheater-Problem

Ein großes Problem mit kompetitiven Multiplayer auf dem PC ist das hohe Aufkommen von Cheatern. Gerade in First Person-Shootern ist es relativ leicht an Wallhacks und Aimbots zu kommen, die im Gefecht kaum zu bezwingen sind. Warzone macht da keine Ausnahme, wie aktuelle Zahlen zeigen:

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 13, 2020

Obwohl Entwickler Infinity Ward hart gegen Cheater vorgeht und vermutlich schon weit mehr als diese 70.000 Cheater gebannt hat, bleibt das Problem bestehen. Und durch die Crossplay-Funktion, die standardmäßig aktiviert ist, sind auch PS4- und Xbox One-Spieler betroffen.

Viele Beweisclips: Auf Reddit tauscht sich die Community über das Problem aus und berichtet von ihren Begegnungen mit Cheatern jeder Art. Spätestens die Killcam verrät, dass hier jemand nicht einfach nur den größeren Skill hatte, sondern mit Cheats nachgeholfen hat.

Wo es schon in normalen Modern Warfare-Matches unangenehm ist, auf Cheater zu treffen, ist es in Warzone besonders nervig. Schließlich kann es gut sein, dass wir lange durchhalten und erst ganz zum Schluss erwischt werden.

PS4- und Xbox One-Spieler wollen unter sich bleiben

Lieber Wartezeiten als Aimbots: Um dieser Problematik entgehen zu können, die es auf PS4 und Xbox One sonst nicht gäbe, schalten Konsolenspieler das Crossplay-Feature in den Einstellungen ab. Eine optimale Lösung ist das aber nicht. Durch den geringeren Pool an Spielern kann das Matchmaking deutlich länger dauern.

Auf der PS4 ist es recht einfach, PC-Spieler auszusperren. Ihr müsst euch nur daran gewöhnen, immer wieder mit einer aufploppenden Nachricht zu rechnen, die euch bittet, Crossplay wieder zu aktivieren. Für Xbox-Spieler hat Reddit-User Dkroegs2019 einen Workaround, der etwas komplizierter ist.

