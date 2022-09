Call of Duty-Event und Warzone für Mobile angekündigt - Das müsst ihr jetzt wissen

Call of Duty Warzone erscheint bald auch für die Mobile-Plattformen iOS und Android. Dass ein entsprechender Ableger bevorsteht, war schon länger mehr oder weniger klar, jetzt ist es jedoch offiziell. Die ersten Infos verdanken wir einer neuen Webseite, die mehr verrät, als wohl ursprünglich beabsichtigt war. Außerdem gibt es bereits nächste Woche neue Infos im Rahmen des Call of Duty Next-Events.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Call of Duty Warzone Mobile und CoD-Event angekündigt: Das wissen wir schon

Jetzt aber wirklich: Anfangs gab es zu CoD Warzone Mobile eigentlich nur eine Stellenazeige mit dem Hinweis, das an dem Titel gearbeitet wird. Dann folgten einige überraschend umfangreiche Gameplay-Leaks und jetzt gibt es auch eine offizielle Webseite zum Spiel.

Call of Duty-Event kommt bald: Eigentlich verweist diese Webseite nur darauf, dass CoD Warzone auf Mobile erscheint und dass ein großes Event stattfindet, bei dem wir mehr erfahren können. Dieses Event nennt sich COD Next und findet am 15. September statt.

Dabei dürfte dann nicht nur, aber eben auch CoD Warzone Mobile eingehender vorgestellt werden. Außerdem erwarten wir auch neue Infos zu Call of Duty Modern Warfare 2 und dem Nachfolger des originalen Battley Royale-Spiels, Warzone 2.

Einen Gameplay-Trailer zu MW2 gibt es bereits:

Da steckt mehr drin: Aber die Webseite verrät aus Versehen noch ein bisschen mehr, als es den Anschein hat. Findige Fans haben sich nämlich den Quellcode der Seite angesehen und darin einige Entdeckungen gemacht (via: GameSpot).

120 Spieler*innen: Der Mobile-Ableger erlaubt dieselbe Zahl an Spieler*innen wie im großen Battle Royale.

Der Mobile-Ableger erlaubt dieselbe Zahl an Spieler*innen wie im großen Battle Royale. Shared Progression: Womit genau unser Fortschritt geteilt werden kann, bleibt noch unklar.

Womit genau unser Fortschritt geteilt werden kann, bleibt noch unklar. Pre-Launch-Boni: Wer sich schon im Voraus für Warzone Mobile registriert, bekommt Goodies.

Im Zuge der Gameplay-Leaks wurde noch einiges mehr verraten. Dabei wissen wir aber natürlich nicht, ob die Inhalte so auch im fertigen Spiel landen. Außerdem liegt auch der Leak-Zeitpunkt mittlerweile schon recht lange in der Vergangenheit. Dabei sah es aber so aus, als würde sich die Mobile-Version im Großen und Ganzen genau wie auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC spielen.

Was erwartet ihr vom COD Next-Event? Freut ihr euch auf Call of Duty: Warzone-Mobile?