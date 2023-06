Das Original-Warzone kann nur noch auf der Caldera-Map gespielt werden, aber nicht mehr lange.

Call of Duty: Warzone wird bald den Weg alles Irdischen gehen. Soll heißen: Der erste Teil des Battle Royale-Shooters kann bald gar nicht mehr gespielt werden. Activision hat jetzt bekannt gegeben, wann die Stecker gezogen werden. Dann funktioniert der mittlerweile CoD Warzone Caldera genannte Titel überhaupt nicht mehr und für viele Fans heißt das nicht nur Abschied vom Spiel, sondern auch von vielen ingame-Items nehmen.

Call of Duty Warzone Caldera wird abgeschaltet, das ist der Termin

Darum geht's: Call of Duty Warzone war ein riesiger Erfolg, wurde aber mittlerweile durch seinen Nachfolger CoD Warzone 2 beinahe ersetzt. Die Original-Map des Erstlings, Verdansk, kann schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt werden. Bald ereilt dieses Schicksal aber auch die mittlerweile noch verfügbare Caldera-Map.

Wann ist es soweit? Der Termin für die Abschaltung von CoD Warzone Caldera rückt in greifbare Nähe:

Am 21. September schaltet Activision die Server ab und Warzone 1 kann nicht mehr gespielt werden.

Was heißt das konkret? Das bedeutet, dass die Spielweise des ersten Warzone-Teils dann überhaupt nicht mehr zur Verfügung steht, mit samt der Caldera-Map und allem Drum und Dran. Wollt ihr nochmal eine Ehrenrunde drehen, bleiben euch nur noch wenige Monate Zeit dafür.

Auch die Skins sind futsch: Als Call of Duty Warzone 2 angekündigt wurde, hatten viele Fans gehofft, ihre Operatoren, Skins, Waffen-Camos und sonstige kosmetische Items mitnehmen zu können. Das war nicht der Fall.

Mit der Abschaltung von Warzone 1 stehen die Inhalte (für die einige Fans viel Geld gezahlt haben) dann nur noch in den jeweiligen Multiplayer-Modi der zugehörigen Call of Duty-Titel Modern Warfare, Black Ops Cold War und Vanguard zur Verfügung – wenn ihr die Spiele gekauft habt.

So reagieren Fans: Auch wenn die neuere Caldera-Map nie so beliebt war wie Verdansk, gibt es auf Twitter, Reddit und Co durchaus viele Spieler*innen, die dem Original-Warzone die eine oder andere Träne hinterher weinen werden.

Twitter-User Ghost Wacke schreibt zum Beispiel, es handele sich um das Ende einer Ära. Warzone 1 möge in Frieden ruhen. Auch durch den Release-Zeitpunkt zu Beginn der Corona-Pandemie verbinden viele Fans besondere Erinnerungen mit dem Spiel.

Selbstverständlich gibt es angesichts der Abschaltung aber auch immer wieder Kritik an Warzone 2. Viele Fans fordern außerdem immer noch ein Comeback der Verdansk-Map aus dem Original-Warzone.

Was haltet ihr davon, dass das erste CoD Warzone bald komplett abgeschaltet wird?