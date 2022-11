CoD Warzone: Caldera geht fast 2 Wochen offline, wenn Warzone 2 kommt

Warzone ist tot, lang lebe Warzone! Wenn ihr euch fragt, was eigentlich mit Warzone 1 passiert, wenn Warzone 2.0 in wenigen Tagen an den Start geht, seid ihr hier genau richtig. Wer noch keine Lust auf den Wechsel hat, kann beruhigt sein: Warzone kehrt als "Warzone: Caldera" nach einem Relaunch zurück, wenn auch mit Abstrichen. Dafür erhaltet ihr mit Warzone 2 aber ein riesiges neues Battle Royale-Gesamtpaket.

Warzone geht zum Warzone 2-Launch für 12 Tage offline

Warzone 2 kommt! Am 16. November startet der Nachfolger zu Call of Duty Warzone. Der heißt Warzone 2.0, bietet eine komplett neue Map und jede Menge neue Features. Ihr könnt zum Beispiel eure Primärwaffen aus Modern Warfare 2 benutzen, Feinde verhören und zu viert im Gulag kämpfen. Hier findet ihr die neuesten Infos dazu:

1 0 CoD Modern Warfare 2 Alle Infos zum Warzone 2-Launch und Season 1

Was passiert mit Warzone 1? Das bisherige Call of Duty Warzone verschwindet nicht komplett von der Bildfläche. Allerdings geht es zum Launch von Warzone 2.0 kurzzeitig offline. Dadurch soll ein reibungsloser Launch des Nachfolgers sichergestellt werden. Nach einer Thanksgiving-Pause erfolgt dann ein Relaunch in leicht abgewandelter Form – vorausgesetzt, dass alles nach Plan läuft.

Am 16. November um ca. 17 Uhr MEZ geht das alte Warzone offline.

um ca. 17 Uhr MEZ geht das alte Warzone offline. Gegen 19 Uhr am 16. November wird Warzone 2.0 veröffentlicht.

Am 28. November um ungefähr 19 Uhr soll Warzone: Caldera zurückkehren.

Das heißt, dass ihr 12 Tage ohne die alte Map auskommen müsst. Die Zeit wird laut Activision dafür genutzt, das Warzone 2.0-Ökosystem zu stabilisieren und den Entwickler*innen eine wohlverdiente Feiertags-Pause zu ermöglichen.

Warzone Caldera verliert mehrere Maps

Wie geht es dann weiter? Nach dem Relaunch soll das alte Warzone offiziell Call of Duty Warzone Caldera heißen. Allerdings fällt einiges weg. Einen In-Game-Store wird es nicht mehr geben und die beiden kleineren Maps Rebirth Island sowie Fortune's Keep verschwinden, ihr könnt sie dann nicht mehr spielen (aber Warzone 2 soll in zukünftigen Seasons für Ersatz sorgen).

Die beiden Warzone-Spiele existieren dann strikt getrennt voneinander. Ihr könnt wie angekündigt zwar CoD-Points übertragen, aber keine XP-Tokens, Skins, Bundles, Operatoren, Camos oder sonstige Inhalte. Freischaltungen in Warzone 2 oder MW2 bringen euch in Warzone Caldera nichts. Immerhin erhalten alle Warzone-Spieler*innen "einige Items", die sie auch in Warzone 2 nutzen können.

Hier seht ihr die neue Warzone 2-Map in Aktion:

2:47 CoD Modern Warfare 2 - Trailer enthüllt den Multiplayer und Warzone 2

Wer CoD Warzone 2 schon im Voraus downloaden will, kann das ab dem 14. November tun. Alle Infos zum Preload des Free2Play-Shooters samt Uhrzeit findet ihr hier. Allzu lange müssen wir auf jeden Fall nicht mehr warten, bis Warzone 2.0 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erscheint.

Wie findet ihr die Lösung für das alte Warzone? Werdet ihr der Caldera-Map noch ab und zu einen Besuch abstatten?