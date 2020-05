CoD: Warzone - Der schlauste Call of Duty-Kill, den ihr je gesehen habt

Season 4 von Call of Duty: Warzone ist nicht mehr fern und nach wie vor erfreut sich das kostenlose Battle Royale-Spiel großer Beliebtheit. Klar, dass durch die große Community allerhand Clips der Partien im Internet zu finden sind. Ein Video ist derzeit unter Fans besonders beliebt und zeigt einen Abschuss, wie ihr in wahrscheinlich selbst noch nicht erlebt habt.

Kreative Teamleistung sorgt für Lacher

Hochgeladen wurde die Szene auf Reddit von User LikeThiz, der das Erlebte mit den Worten "2000 IQ-Move von den Jungs, wir sind noch nicht einmal sauer" kommentiert. Sauer ist man als Spieler jedoch meist, wenn man Campern zum Opfer fällt. In diesem Fall müssen wir die Aktion allerdings unter der Rubrik "verdammt clevere Taktik" einordnen. Aber seht selbst:

Was ist zu sehen: Um in den rettenden Kreis zu kommen, will Spieler LikeThiz Schutz in einem nahe gelegenen kleinen Container suchen. Was er allerdings in ihm vorfindet, sorgt nicht nur für großes Erstaunen und ein schnelles Ableben, sondern auch für einen großen Lachanfall beim Leidtragenden.

Ein komplettes Trio hat sich im Innern in einer Ecke verschanzt, die Schutzschilde fein säuberlich aufgereiht und geht unmittelbar in den Nahkampf über.

Auch die User auf Reddit zeigen sich anhand ihrer Kommentare teils vom besonderen taktischen Vorgehen des Teams amüsiert. So schreibt Sailboatsandredwoods "Diese verdammten römischen Legionen". Auch Ruaanys zeigt sich amüsiert, schreibt "Das ist grandios, ich hab mich kaputtgelacht".

Allerdings gibt es auch viele Spieler, die Schilde am liebsten aus Warzone verbannen würden. Was meint ihr, verleiten sie zu stark zum Campen oder gehört das schlicht zu einem Battle Royale dazu?