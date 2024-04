CoD Warzone Season 3 - Alle biometrischen Scanner und Keycards auf Rebirth Island und was ihr dafür bekommt

Auf Rebirth Island gibt es biometrische Scanner, die euch zu zu wertvollem Loot verhelfen.

Mit der dritten Season von Call of Duty Warzone kehrte die beliebte Insel-Map Rebirth Island zurück. Dabei handelt es sich allerdings um einen leicht angepasste Version, auf der wir auch biometrische Scanner finden können. Was es mit denen auf sich hat, klären wir hier.

Die Scanner auf Rebirth Island lohnen sich

Scanner liefern Keycards: Auf der Gefängnis-Insel können wir jetzt auf zehn biometrische Scanner-Terminals stoßen. Diese zu aktivieren ist ganz einfach, sofern uns denn kein Feind im Nacken sitzt. Unser Charakter muss lediglich sein Gesicht und Fingerabdruck scannen, und schon erhalten wir automatisch eine Schlüsselkarte.

Aber Achtung! Die Schlüsselkarten können uns von Feinden abgenommen werden, was der limitierte Nutzung noch mehr Bedeutung beisteuert. Die Scanner sind nämlich "nur einmal pro Spiel aktiv".

Was bringen mir die Keycards? Haben wir eine Schlüsselkarte erhalten, gibt es zum einen XP. Mit der Karte selbst können wir dann an Kaufstation (Buy Station) Belohnungen wie Geld, Munition, Waffen, Upgrades und mehr freischalten. Was wir erhalten, hängt dabei vom Seltenheitsgrad der Karte ab, auf die wir weiter unten eingehen.

Wie Rebirth Island in Season 3 aussieht, zeigt der neue Trailer:

1:37 CoD Warzone feiert mit Season 3 endlich nach fast zwei Jahren die Rückkehr einer beliebten Map

Fundorte der biometrischen Scanner

Season 3 ist noch sehr frisch, daher haben wir noch nicht alle zehn Scanner-Terminals ausfindig machen können. Das hier sind die, die wir bisher gefunden haben:

Die Insel ist nicht gerade groß und trotzdem sind die Scanner nicht immer so einfach zu finden.

Stufen und Belohnungen der Schlüsselkarten

Was für Belohnungen wir mit der Keycard freischalten, hängt von ihrer Seltenheitsstufe ab (via CallofDuty.com und Destructoid). Während die stärker verbreiteten Keycards weniger ausgefallenen Loot liefern, erhalten wir für wertvollere Karten auch wertvollere Gegenstände.

Bronzene Keycards (Gewöhnlich)

Zufällige Munition

Geld

Rüstungsplatten

Tödliche und taktische Ausrüstung

Silberne Keycards (Relativ Ungewöhnlich)

Zufällige Munition

Geld

Rüstungsplatten

Tödliche und taktische Ausrüstung

Perks

Goldene Keycards (Ungewöhnlich)

Zufällige Munition

Geld

Rüstungsplatten

Tödliche und taktische Ausrüstung

Perks

Zufällige Platten-Weste

Zufälliges Field-Upgrade

Platin-Keycards (Selten)

Zufällige Munition

Geld

Rüstungsplatten

Tödliche und taktische Ausrüstung

Perks

Zufällige Platten-Weste

Zufälliges Field-Upgrade

Zufälliges Epic Plus Field-Upgrade

Zufällige Killstreak

Polyatomare-Keycards (Sehr selten)

Zufällige Munition

Geld

Rüstungsplatten

Tödliche und taktische Ausrüstung

Perks

Zufällige Platten-Weste

Zufälliges Field-Upgrade

Zufälliges Epic Plus Field-Upgrade

Zufällige Killstreak

eine klassifizierte Waffe

5 kostenlose Items von der Kaufstation

Orion-Keycards (Unglaublich selten)

Zufällige Munition

Geld

Rüstungsplatten

Tödliche und taktische Ausrüstung

Perks

Zufällige Platten-Weste

Zufälliges Field-Upgrade

Zufälliges Epic Plus Field-Upgrade

Zufälliger Killstreak

2 klassifizierte Waffen

10 kostenlose Items von der Kaufstation

Wie erhalten ich möglichste seltene Schlüsselkarten? Mit welcher Wahrscheinlichkeit wir die selteneren Keycards bekommen, wurde im offiziellen Blogbeitrag zensiert. Wir können unsere Chancen auf seltener Karten aber erhöhen, wenn sich während unseres Scans ein Teammitglied in der Nähe befindet oder wir den Scanvorgang am nächsten realen Tag (im echten Leben) wiederholen.