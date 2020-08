Störung in CoD Warzone - Das ist der Server-Status

Wer am heutigen Sonntag ein paar gemütliche Runden Call of Duty Warzone oder Modern Warfare spielen möchte, dem dürften aktuell mit großer Wahrscheinlichkeit Server-Probleme ein Strich durch die Rechnung machen.

Das ist der aktuelle Server-Status: Laut Activisions Support-Seite sind aktuell die Server von Call of Duty: Warzone sowie Modern Warfare offline, und zwar auf allen Plattformen, also PS4, Xbox One und den PC. Warum die Server gerade nicht laufen, ist allerdings unklar. Der Twitter-Account von Activision-Support hat keine Wartungsarbeiten im Vorfeld angekündigt.

Auch andere Activision-Spiele betroffen: Nicht nur Warzone und Modern Warfare sind offline, sondern auch andere Spiele von Activision: Wie die Support-Seite meldet, sind die Server von CoD WW2 ebenfalls nicht erreichbar. CoD Black Ops 4 ist aktuell auf dem PC online spielbar, nicht aber auf PS4 und Xbox One.

Spieler*innen berichten auf Twitter von Problemen bei Verbindung mit den Online-Diensten

Auf Twitter sammeln sich etliche Fans, die gerade nicht spielen können.

Ein Twitter-Mitglied (RacoonDisco) schreibt, dass er/sie sich seit drei Stunden nicht anmelden kann und bekommt entsprechend eine Fehlermeldung:

In der Kommentarsektion der Seite Allestörungen.de berichten ebenfalls viele Spieler*innen von Problemen, entweder können sie sich nicht mit den Online-Diensten verbinden, oder sie werden schon nach kurzer Zeit wieder herausgeworfen: "Kam kurz rein aber gefühlt nach einer Minute wieder raus -.-, schreibt beispielsweise "Chiiru". Wiederum andere schreiben, dass sie sich sehr wohl einloggen können: "Läuft wieder bei mir", schreibt Phil.

