CoD Zombies-Fans können sich freuen: Angeblich kommt Chronicles 2

Call of Duty beschert uns schon seit einer kleinen Ewigkeit jede Menge Zombie-Spaß. Der Koop-Modus erfreut sich besonders großer Beliebtheit und könnte demnächst ein erfreuliches, ganz besonderes Comeback feiern. Angeblich soll CoD Zombies Chronicles 2 nämlich schon in den Startlöchern stehen. Ein Nachfolger der Erweiterung könnte im Idealfall sogar alle bisherigen Zombies-Maps gebündelt zurück bringen und in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Call of Duty: Zombies Chronicles 2 könnte alle alten Zombie-Maps als Remaster bringen

Darum geht's: Angeblich plant Activision ein Zombies Chronicles 2. Die Erweiterung wäre eine erneute Chronik der bisherigen Zombies-Maps, die nochmal neu, frisch und in schönerer Grafik erscheinen könnten – ein echter Leckerbissen, nach dem sich Zombies-Veteranen die Finger lecken würden.

Was ist Chronicles? Call of Duty: Zombies Chronicles wurde als Erweiterung zu CoD Black Ops 3 veröffentlicht. Darin waren diverse Zombies-Map-Klassiker wie Nacht der Untoten, Shi No Nua, Kino der Toten und Shangri-La enthalten. Und zwar als HD-Remaster mit deutlich schickerer Grafik, allerdings fehlten einige Maps. Das könnte Teil 2 deutlich besser machen und alle alten Karten auf einen Schlag zurück holen.

Wie und wann könnte es kommen? Laut den Quellen von DualShockers beziehungsweise Tom Henderson sollen die Zombies-Maps bereits fertig sein und nur auf den Startschuss von Activision warten. Unklar bleibt allerdings, ob ein Zombies Chronicles 2 noch für Black Ops: Cold War erscheinen soll oder eventuell erst mit dem Nachfolger veröffentlicht werden könnte. Denkbar wäre eine Gratis-Erweiterung bei beiden, aber wohl erst im kommenden Jahr.

Freut euch nicht zu früh! Auch wenn Tom Henderson im Hinblick auf Call of Duty eine allgemein sehr zuverlässige Quelle ist, muss das nichts heißen. Die Gerüchte halten sich allerdings lang und hartnäckig, trotzdem gilt: Solange es keine offiziellen Bestätigungen gibt, solltet ihr das Ganze also noch mit Vorsicht genießen.

Wünscht ihr euch Zombies Chronicles 2? Welche Map vermisst ihr am meisten?