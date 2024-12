Most Wanted 2025: Stimmt jetzt ab und verratet uns, auf welche Spiele ihr euch am meisten freut

In 2025 erwarten uns viele spannende Spiele und Charaktere.

Nach 2023 war auch 2024 ein richtig gutes Gaming-Jahr. So sind wir etwa als kleiner Roboter durch die fantastischen Level von Astro Bot gehüpft, haben in Dragon Age: The Veilguard gegen Götter gekämpft, haben im Elden Ring Addon Shadow of the Erdtree viele Male das Zeitliche gesegnet, oder haben uns an Indiana Jones' Peitsche über Abgründe geschwungen.

Während die meisten wahrscheinlich noch das gesamte kommende Jahr mit Titeln aus 2024 verbringen könnten, erwarten uns auch da wieder hochkarätige Spiele – und eines überschattet schon jetzt alle anderen Releases.

Das Gaming-Jahr 2025 wird der Knaller

Als wir die Auswahlliste für die kommende Abstimmung erstellt haben, ist uns einmal mehr bewusst geworden, was da alles für 2025 angekündigt ist. Allein GTA 6 begeistert schon jetzt und noch vor Release bemerkenswert viele Leute.

Das kommende Jahr auf den neuen Rockstar-Titel zu beschränken wäre aber ein großer Fehler. Mit Assassin's Creed Shadows, Avowed, Kingdom Come: Deliverance 2 und Civilization 7 erwarten uns allein im ersten Quartal schon so viele Hochkaräter, dass wir schon jetzt nicht wissen, wann wir das alles spielen sollen.

Wir mussten bei der Vorauswahl sogar schon einige Titel streichen, weil die Liste sonst viel zu lang geworden wäre. Übrig geblieben sind aber trotzdem noch 50 richtig spannende Spiele und wir wollen von euch wissen, auf welche ihr euch am meisten freut.

Da die Auswahl so groß ist geben wir euch sogar gleich fünf Stimmen – und wir sind schon gespannt, für welche Titel ihr euch entscheidet und welches Spiel am Ende das Most Wanted der GamePro-Community wird.

Und nun ohne weitere Worte: Feuer frei!

Ist ein Titel, den ihr euch sehr gewünscht hättet, nicht dabei, schreibt uns doch einen Kommentar. Generell freuen wir uns darüber, wenn ihr uns verratet, für welche Spiele ihr warum abgestimmt habt. Im neuen Jahr werten wir die Umfrage natürlich aus und präsentieren euch die entsprechende Liste.

Welche Titel wählt unser Ubinator abseits von Assassin's Creed? Freut sich Raven621 trotz abweichendem Konzept auf das nächste FromSoftware-Spiel? Ist Valvatores sauer, weil er nicht fünf mal für Monster Hunter abstimmen kann? Und findet Updateverlauf in 2025 ein Spiel, das ihn endlich von Red Dead Online losreißt? Wir sind gespannt und freuen uns, von euch und allen anderen zu lesen.