Die besten PS4-Spiele 2024: Unsere Top 10 Games

Die besten Spiele für PS4 und PS4 Pro aus den Jahren 2023/2024

Jährlich erscheinen hunderte Spiele für die PS4. Einige sind besser, andere nicht der Rede wert. Wer sich eine neue Konsole kauft, fragt sich dann: "Welche Spiele sollte ich mir kaufen?" Diese Frage wollen wir mit unseren GamePro-Top-Listen beantworten.

Die Regeln für die Topliste: Hier findet ihr auf einen Blick die 10 PS4-Spiele mit den aktuell höchsten GamePro-Wertungen aus den Jahren 2023 und 2024, solange es noch nicht ganz so viele Spiele aus dem aktuellen Jahr gibt. Die Wertungen geben zugleich die Reihenfolge vor. Bei gleicher Wertung steigt das jüngere Spiel höher in der Liste ein. DLCs und Erweiterungen werden in dieser Liste nicht berücksichtigt.

Hinweis zur Liste:

Ende 2023 haben wir diese Liste umfangreich überarbeitet. Sämtliche vertretenen Releases aus dem Jahr 2022 wurden entfernt, so dass ihr nun nur noch Spiele aus den Jahren 2023/2024 in der Liste findet.



Letztes Update am 23. Dezember 2024: Wir fassen hier noch einmal die besten Spiele der Jahre 2023/2024 nach der GamePro-Wertung zusammen.

10. Armored Core 6 - Wertung: 86

5:20 Armored Core 6: Alles, was ihr zum neuen Actionspektakel von FromSoftware wissen müsst

Genre: Action

Action Release: 25. August 2023

Darum geht's: Nach knapp zehn Jahren und vielen Souls-Spielen später, hat sich From Software noch einmal daran versucht, ein altes Franchise wieder zu beleben. Die Wahl fiel dabei auf Armored Core 6: Fires of Rubicon. Das Actionspiel ist vor allem für Fans von Mechs spannend, die es lieben, ihr Loadout für jede Mission komplett anzupassen und sich so auf die bevorstehende Herausforderung vorzubereiten.

Darum solltet ihr es spielen: Wer schon dachte, dass Souls die Sperrspitze für schwere Spiele sind, der wird seinen neuen Endgegner in Armored Core 6 finden. Der Actiontitel ist nämlich noch gnadenloser als andere From Software-Spiele und ihr müsst euch komplett darauf einlassen, euch die Zähne an den Bossen auszubeißen.

Mehr zum Thema Armored Core 6 im Test: From Software kann nicht nur Souls von Dennis Michel

9. Prince of Persia: The Lost Crown - Wertung: 86

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 18. Januar 2024

Darum geht's: Mit Prince of Persia: The Lost Crown kehrt die beliebte Reihe zu den Wurzeln zurück und ist wieder 2D. Aber statt einem Cinematic-Plattformer erwartet euch dieses Mal ein Metroidvania. In der Rolle von Sargon, der einer Sondereinheit der königlichen Armee dient, müsst ihr den Prinzen finden, der zum mysteriösen Berg Qaf entführt wurde.

Darum solltet ihr es spielen: The Lost Crown schafft es vor allem durch das Kampfsystem und das Klettern, das beides sehr gut von der Hand geht, eine kompetente Metroidvania-Erfahrung zu bieten. Zudem hat das Spiel mit knapp 20-25 Stunden eine überraschend lange Spielzeit.

Prince of Persia: The Lost Crown Das neue Jahr hat seinen ersten Hit von Kevin Itzinger

8. WWE 2K23 - Wertung: 87

1:10 WWE 2K23 - Der erste Gameplay-Trailer zeigt die neuen Wargames und schicke Charaktermodell

Genre: Sport

Sport Release: 14. März 2023

Darum geht's: WWE 2K23 ist die 2023-Ausgabe der Wrestling-Reihe von 2K Games, die wie immer neue Roster und Superstars mitbringt. Neu sind in diesem Jahr die Wargames, in denen mehrere Fighter in zwei direkt nebeneinander aufgestellten Ringen, die von einem Stahlkäfig umringt sind, aufeinander einprügeln.

Darum solltet ihr es spielen: Nach einigen Jahren ist WWE 2K23 endlich wieder auf einem Niveau, wo unser Wrestling-Fan Kai Schmidt es wirklich empfehlen kann. Seid ihr dem Sport nicht abgeneigt, dann bekommt ihr hier ein vollgestopftes Paket mit vielen Modi, einer umfangreichen Karriere und mehr.

7. Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Wertung: 87

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Darum geht's: Elden Ring hat über zwei Jahre nach dem Release endlich den großen DLC erhalten. In Shadow of the Erdtree erwartet euch ein komplett neues Gebiet. Aber dieses ist nicht an das Ende des Hauptspiels gepackt, sondern befindet sich mitten im Spiel und ist im Grunde ein großer Zusatzinhalt, den ihr komplett optional spielen könnt, aber eben nicht müsst.

Darum solltet ihr es spielen: Shadow of the Erdtree schafft es jedoch genau da zu erweitern, wo es zum Open World-Souls gepasst hat. Großartiges Boss-Design, eine Map, die zur Erkundung einlädt, und neue Mechaniken, die auch Elden Ring-Veteranen wieder fordert.

Abwertung für die PS4: Im Gegensatz zur PS5 und Xbox Series X/S-Version fällt die Variante für die PS4 technisch etwas mehr ab. Deshalb haben wir uns für eine Abwertung speziell für die alternde Konsole entschieden. Aber trotzdem ist das Spiel mit einer 87er-Wertung weiterhin empfehlenswert.

Shadow of the Erdtree im Test Ein fantastischer Elden Ring-DLC, den wir auf PS4 abwerten müssen von Samara Summer

6. Bo: Path of the Teal Lotus - Wertung: 87

1:02 Dieser Plattformer erinnert uns enorm an die Ori-Spiele - mit dem Stil vom PS2-Hit Okami

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 17. Juli 2024

Darum geht's: Bo: Path of the Teal Lotus ist das perfekte Spiel für alle, die auf Hollow Knight: Silksong warten. In dem handgezeichneten Metroidvania erkundet ihr eine bildhübsche Welt, die vor allem auf asiatischer Folklore basiert.

Darum solltet ihr es spielen: Bo überzeugt letztlich aber nicht nur durch den Stil. Auch spielerisch ist das Metroidvania zu empfehlen. Gerade durch das Kampfsystem, das viel Finger-Akrobatik in der Luft erfordert, wird das Spiel immer anspruchsvoller. Aber auch abseits davon schaffen es die Fähigkeiten, das Gameplay nach und nach aufzulockern.

Bo: Path of the Teal Lotus Verdammt hübsch, verdammt gut und der Überraschungshit des Sommers von Kevin Itzinger

5. F1 23 - Wertung: 88

5:46 F1 23 zeigt komplett neuen Modus: F1 World wird eine echte Herausforderung

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: 16. Juni 2023

Darum geht's: F1 23 ist der jährliche Ableger der beliebten Rennspielreihe zum ebenfalls beliebten Rennsport. Das Spiel trumpft dieses Jahr nicht nur wieder mit einem Story-Modus sondern hat auch eine Neuheit mit dem F1 World-Modus in petto, der euch oben im Video vorgestellt wird. Ansonsten bleibt vieles beim guten Alten.

Darum solltet ihr es spielen: F1 23 schafft es nach dem eher enttäuschenden Ableger aus dem letzten Jahr wieder Richtung Königsklasse zu fahren. Das liegt aber nicht nur an dem überraschend guten F1 World, sondern vor allem am Handling. Der diesjährige Ableger lässt sich selbst mit Controller richtig gut steuern.

F1 23 im Test Ein fantastisches Rennspiel, dem auf der Extrameile der Sprit ausgeht von Dennis Michel

4. Hogwarts Legacy - Wertung: 89

2:28 Hogwarts Legacy - Der Launch-Trailer entführt euch in die Wizarding World

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 10. Februar 2023

Darum geht's: Hogwarts Legacy ist ein Rollenspiel im Harry-Potter-Universum. und wir betreten die Welt im 19. Jahrhundert. In Hogwarts Legacy spielen wir deshalb auch keinen bekannten Charakter, sondern erstellen uns einen eigenen Helden. Diesen können wir in verschiedene Richtungen entwickeln und neue Zauber lernen.

Darum solltet ihr es spielen: Hogwarts Legacy lässt euch ein komplett offenes Hogwarts erkunden. So könnt ihr erleben, wie es ist, sich als Zauberschüler*in auf dem beliebten Schloss zu fühlen. Dazu kommt noch das Umland sowie Hogsmeade, die ihr ebenfalls durchlaufen könnt.

Hogwarts Legacy im Test Ein zauberhaftes Spiel für Harry Potter-Fans von Dennis Michel

3. Metaphor: ReFantazio - Wertung: 89

3:18 Metaphor: Das "Fantasy-Persona" hat einen Releasetermin und kommt noch dieses Jahr

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 11. Oktober 2024

Darum geht's: Metaphor ReFantazio ist wie Persona aber mit einem Fantasy-Setting. Dort findet ein großes Turnier statt, um einen neuen König auszuwählen. Wie schon in den anderen Spielen des Studios gibt es ein rundenbasiertes Kampfystem sowie eine Tag-Nacht-Mechanik.

Darum solltet ihr es spielen: Metaphor ist vor allem eins: ein absolutes Umfangmonster. Ihr seid sehr wahrscheinlich an die 100 Stunden mit dem Abenteuer beschäftigt und erkundet dabei dutzende Dungeons in einem großen, erkundbaren Königreich. Dazu gesellt sich ein sehr markanter Grafikstil und ein gutes Kampfsystem.

Metaphor: ReFantazio im Test Ein fantastisches Fantasy-RPG, nicht nur für Persona-Fans von Jonas Herrmann

2. Roots of Pacha - Wertung: 90

3:01 Roots of Pacha - Das Steinzeit-Stardew Valley hat endlich einen Release-Termin

Genre: Farmsimulation

Farmsimulation Release: 28. November 2023

Darum geht's: In Roots of Pacha erlebt ihr einen Farming-Simulator in einem sehr untypischen Setting. Denn das Spiel versetzt euch in eine fiktive Steinzeit in der ihr als Teil eines Stammes die Jahreszeiten überleben müsst und euch nach und nach mit Ideen weiterentwickelt. So erhaltet ihr dann Feuerstellen, größere Häuser, eine Sonnenuhr und vieles mehr.

Darum solltet ihr es spielen: Durch das ungewöhnliche Setting laufen im Spiel auch einige Dinge anders ab, wie man es sonst von dem Genre gewohnt ist. So gibt es zwar all die Elemente, wie Felder beackern oder Nutz/Haustiere sammeln, aber statt einer Hacke nutzt man zu Beginn einen Stein oder man hat keinen Hund sondern ein Babymammut als Haustier. Dadurch bekommen selbst diejenigen, die das Genre in und auswendig kennen, wieder einige neue Elemente geboten.

Roots of Pacha im Test Das Steinzeit-Stardew Valley lässt uns alle anderen Farm-Spiele auf der Switch vergessen von Samara Summer

1. Like A Dragon: Infinite Wealth - Wertung: 90

1:55 Like a Dragon: Infinite Wealth - Das sind die ersten Minuten des neuen RPG-Hits

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 26. Januar 2024

Darum geht's: In Like A Dragon: Infinite Wealth wird die Geschichte rund um Ichiban Kasuga fortgesetzt, der jetzt auf Hawaii unterwegs ist. Zudem spielt auch Serienveteran und Lieblingsprotagonist Kazuma Kiryu eine größere Rolle und ist die zweite Hauptfigur.

Darum solltet ihr es spielen: Das Rollenspiel schafft es auf dem Vorgänger aufzubauen und diesen in allen Belangen zu verbessern. Neben dem normalen Gameplay erwarten euch aber so viele Freizeitaktivitäten, Minispiele und Nebenmissionen, wie in keinem anderen Teil der Reihe. Ganz besonders ist dabei auch Dondoko Island, was im Grunde eine Lebenssimulation innerhalb des Spiels ist ala Animal Crossing.

Like a Dragon: Infinite Wealth Der 1. Kandidat für das beste RPG 2024 von Jonas Herrmann