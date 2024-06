Metroid Prime 4 feiert fulminantes Comeback und zeigt direkt Gameplay

Samus Aran ist wieder da. Metroid Prime 4: Beyond erscheint im Jahr 2024.

Den größten Knaller hatte sich Nintendo bei der Direct im Juni 2024 für den Schluss aufgehoben. Denn es gab ein Update zum ewig in der Versenkung verschwundenen Metroid Prime 4.

Und was für eines! Nicht nur wurde der neue und vermutlich finale Titel des Spiels enthüllt - Metroid Prime 4: Beyond - es gibt auch einen groben Release-Zeitraum. 2025 soll es soweit sein, was die Vermutungen nährt, dass der Titel auch direkt für die nächste Nintendo-Konsole – die ominöse "Switch 2" – erscheinen könnte.

Nach langer Funkstille jetzt der Gameplay-Overkill

Ebenfalls bemerkenswert: Bislang hatte es zu Metroid Prime 4 nur einen kurzen Teaser gegeben, jetzt wurde uns Gameplay-Szenen nur so um die Ohren gehauen.

Und das Gezeigte machte schon extrem viel Lust auf mehr. Zu sehen sind unter anderem actionreiche Kampfszenen, opulent aussehende Schauplätze und ein mysteriöser Bösewicht. Der Trailer lässt zudem vermuten, dass wir erneut verzweigte Areale erkunden können und dabei diverse Fähigkeiten einsetzen müssen.

Hier könnt ihr euch das Gameplay anschauen:

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Metroid Prime 4 wurde erstmals im Jahr 2017 angekündigt, die Entwicklung verlief aber nicht ohne Probleme und offenbar ziemlich holprig. Deswegen wurde die Verantwortung für das Spiel nach ungefähr einem Jahr an die Retro Studios abgegeben, und die Entwicklung neu aufgesetzt.

Updates gab es seitdem nur sporadisch, zuletzt schwirrten diverse Gerüchte durchs Netz, dass Metroid Prime 4 einer der Launch-Titel für die nächste Nintendo-Konsole sein könnte.

Metroid Prime startete im Jahr 2002 auf dem Nintendo Gamecube und setzte damals Maßstäbe. Es folgten zwei weitere Teile sowie eine Trilogy Collection. Auf der Switch gab es die zwar nicht, dafür aber eine Remastered-Version des ersten Teils.

Was sagt ihr zum Comeback von Metroid Prime 4?