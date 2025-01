Death Stranding 2: Alles zu Release, Cast und Gameplay des PS5-Exclusives

Wir fassen für euch alles Wichtige zu Death Stranding 2 zusammen.

Mit Death Stranding 2: On the Beach geht eines der außergewöhnlichsten PlayStation-Adventures im kommenden Jahr auf PS5 in die zweite Runde und wir fassen für euch alles Wichtige zusammen, was bislang von Hideo Kojima enthüllt wurde.

Wichtiger Hinweis: Nach dem Erhalt neuer Informationen werden wir den Artikel aktualisieren. Ihr seid hier was Death Stranding 2 anbelangt also immer auf dem aktuellen Stand. Letztes Update am 02. Januar: Eins der meisterwarteten Spiele 2025 ist Death Stranding 2. Wir fassen deshalb noch einmal alle bekannten Infos zum Spiel zusammen.

Release - Wann erscheint Death Stranding 2?

Erscheinungsjahr: 2025

Wie wir seit der Tokyo Game Show 2024 wissen, werden wir den konkreten Release von Death Stranding 2 erst im kommenden Jahr erfahren. Zwar steht das Datum laut Hideo Kojima bereits fest, aufgrund "unvorhergesehener Umstände" konnte er es aber bislang noch nicht verraten.

Hier könnt ihr euch übrigens den neuesten Trailer anschauen:

9:40 Death Stranding 2 sieht fantastisch aus und verrät den Release-Zeitraum

Plattformen - Hier könnt ihr Death Stranding 2 zocken

Death Stranding 2 erscheint anders als der Vorgänger als reines PS5-Exklusivspiel und damit nicht mehr für die Last-Gen.

Wie steht es um eine PC-Version? Wann und ob Death Stranding 2 für PC erscheint, ist noch unklar. Da es der Vorgänger binnen einem Jahr auf den Rechner geschafft hat, stehen die Chancen sehr gut, dass Sony im Zuge vieler PC-Ports von PlayStation-Exklusivspielen gleich verfährt.

Cast - Diese Figuren und Schauspieler sind bislang für Death Stranding 2 bestätigt

Wie bereits der Vorgänger, hat sich Hideo Kojima für Death Stranding 2 wieder allerlei bekannte Schauspieler*innen und Prominente mit an Bord geholt, welche in die Rollen der ungewöhnlichen Figuren schlüpfen.

Norman Reedus (The Walking Dead) als Sam Porter Bridges

(The Walking Dead) als Sam Porter Bridges Léa Seydoux (James Bond 007: Spectre) als Fragile

(James Bond 007: Spectre) als Fragile Troy Baker (The Last of Us) als Higgs

(The Last of Us) als Higgs Elle Fanning (Maleficient) als Tomorrow

(Maleficient) als Tomorrow Shiola Kutsuna (Deadpool 2) als Rainy

(Deadpool 2) als Rainy George Miller (Mad Max) als Tarman

(Mad Max) als Tarman Fatih Akin (Kebab Connection) als Dollman

(Kebab Connection) als Dollman Darren Jacobs (Rebel Moon) als Heartman

Wie die Figuren von Fanning, Miller und Co. im Spiel aussehen, seht ihr hier:

Gameplay - So spielt sich Death Stranding 2

Habt ihr Death Stranding gespielt, wisst ihr, worauf ihr euch in der direkten Fortsetzung einlasst. Erneut bekommt ihr eine filmreif inszenierte Geschichte voller absurder Momente und dem typischen Kojima-Humor.

Bezüglich des Gameplays halten sich die Informationen zwar noch in Grenzen, doch vom gewohnten Postboten-Gameplay aus der Third-Person samt Open World wird das Sequel vermutlich nicht abweichen. Was es damit auf sich hat und warum Death Stranding so besonders ist, erfahrt ihr im Test von Kollege Hannes:

Cooler Fotomodus vorgestellt: Im Rahmen der Tokyo Game Show wurde zudem gezeigt, wie wir die Grafik-Power der Decima Engine (Horizon Forbidden West) noch besser festhalten können. Und zwar samt einem Fotodmodus, in dem sich die Figuren gekonnt in Pose schmeißen. Aber seht selbst:

Was die Story von Death Stranding 2 anbelangt, bleibt vieles aktuell noch recht kryptisch und wirr. Klar ist, dass wir erneut in die Rolle von Sam - und vielleicht Fragile - schlüpfen und den Wiederaufbau der UCA (United Cities of America) voranbringen sollen. Wohin uns die sicher außergewöhnliche Reise führt und welche Wendungen Kojima diesmal in petto hat, werden sicher kommende Trailer noch weiter andeuten.

Was sind eure Hoffnungen bei Death Stranding 2 und denkt ihr, dass Kojima der Formel aus dem Vorgänger treu bleibt, oder wir einen besonderen Twist erleben werden?