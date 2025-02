PS4-Controller wird als neu verkauft, obwohl ein Tastenaufdruck fehlt und der Analogstick hängt

Ist es nicht schrecklich, wenn ihr eigentlich zocken wollt, aber die Hardware einfach kaputt ist?

Beim An- und Verkauf von Waren unterlaufen immer wieder mal Fehler. Klar, schließlich sind wir alle ja Menschen. Das betrifft nicht nur den Online-Handel, bei dem ihr die Produkte in der Regel vor dem Kauf nicht direkt zu Gesicht bekommt.

Bei einem spezifischen Fall in den USA dürfte das auch ein Segen für den oder die Interessent*in gewesen sein. Ein PS4-Controller zeigt schon beim ersten Blick seine Macken.

Suspekter PS4-Controller wird originalverpackt als neu verkauft

Der Redditor XB12SS teilt den Controller-Fund aus einem Geschäft, das sich später als Walmart herausstellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ist auf dem Bild zu sehen: Es genügt bereits ein Blick, um die offensichtlichen Makel des PS4-Controllers zu erkennen. Der Aufdruck der Viereck-Taste fehlt und der linke Analogstick hängt traurig herunter.

Trotzdem wird das Gerät als neu und unter dem Vollpreis von beachtlichen 59 US-Dollar verkauft. Für das Zubehör der über zehn Jahre alten Konsole verlangen die Hersteller*innen auch hierzulande noch stolze Preise.

Wie kann das sein? Die Community rätselt

Kaputt zurückgegeben? Die Community haut in die Tasten und stellt Vermutungen an, wie es dazu kommen konnte, dass ein solch suspekt aussehender Controller als neu verkauft wird. So vermutet der User LS-Lizzy, dass ein alter Controller in eine neue Verpackung gesteckt wurde. Snake2410 spinnt den Gedanken sogar noch ein wenig weiter und schätzt, dass das Gerät in diesem Zustand zurückgegeben wurde.

Dafür müsste der Kundensupport sich das zurückgenommene Produkt nicht wirklich genau angeschaut haben. Für clockworknait ist klar, dass dies auch genau der Fall gewesen sein muss. Thread-Ersteller*in XB12SS verrät in einem späteren Kommentar nämlich, dass es sich beim Laden um den US-amerikanischen Einzelhandels-Konzern Walmart handelt.

Genau dort sollen die Kontrollen laut clockworknait nicht allzu streng sein. Ob dem wirklich so ist, können wir mit Sitz in Deutschland nicht selbst überprüfen.

19:08 Neue Spiele im Februar - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Autoplay

Fehler in der Qualitätskontrolle? Dennoch möchten wir die Beobachtung hervorheben, dass nicht alle Kommentator*innen von einem böswilligen Umtausch überzeugt sind. Psychological-Food77 stellt die Vermutung auf, dass der Controller bei exzessiver Nutzung deutlich angeschlagener aussehen müsste als auf dem Foto. Deswegen schätzt der User, dass die Qualitätskontrolle des Herstellers an irgendeinem Punkt gescheitert sein muss und sich dahinter nicht zwingend ein böses Motiv befindet.

Eine faire Theorie, die für uns noch nicht alle Fakten abdeckt. Einige Zeit nach der Erstellung des Beitrags teilt Redditor XB12SS in einem zusätzlichen Kommentar mit Foto mit, dass der Controller sich neben einem weiteren befinde, dessen Analogstick verdächtig ähnlich herunterhängt. Was war da denn los?

Nun ja, wie einleitend festgehalten, unterlaufen uns Menschen immer wieder mal Fehler. Wir sind gespannt, ob sich das Mysterium des suspekten PS4-Controllers je löst. An der Stelle sind wir aber umso mehr an den Erfahrungen der GamePro-Community interessiert:

Seid ihr aufgrund defekter Hardware schon selbst Odysseen durchlaufen?