Die 25 besten Horrorspiele: Unser großes und subjektives Ranking

Manche Horrorspiele haben uns Gänsehaut bereitet, einige haben uns mit ihrer ständigen Ressourcenknappheit den Schweiß auf die Stirn getrieben, andere haben uns verstört und uns bis in unsere Träume verfolgt. Aber genau dafür lieben wir diese Spiele auch. In diesem Ranking listen die Gruselfans Chris, Dennis, Samara und Tobi ihre liebsten unheimlichen Spiele auf.

So haben wir gewählt

Wo fängt Horror an und wo hört er auf? Die Grenzen sind in diesem Genre so schwer abzustecken wie in kaum einem anderen, da es neben einigen ganz klaren Fällen auch viele Grauzonen und ganz verschiedene Spielmechaniken gibt. Bei der Definition von Horrorspielen haben wir uns daher darauf berufen, wie gruselig die Stimmung für uns persönlich war. Damit außerdem nicht gleich eine ganze Hand voll Resident Evil-Spiele vertreten ist, haben wir uns auf zwei Regeln geeinigt:

Nur ein Spiel aus jeder Reihe .

. Metascore und GamePro-Tests spielen keine Rolle.

Wichtig: Hier handelt es sich um eine komplett subjektive Liste. Es sind also UNSERE besten 25 Horrorspiele aller Zeiten. Wir sind natürlich gespannt, was eure Meinung zu unserem Ranking ist und welche Favoriten ihr habt. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!

25: Visage

Erstveröffentlichung: 2020

2020 Systeme: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Entwickler: Sadsquare

Samara: Visage ist meiner Meinung nach trotz der etwas umständlichen Mechaniken definitiv eines der besten Horrorhausspiele. Die fiese und unheimliche Atmosphäre kommt der des äußerst beliebten P.T.s (Playable Teaser zum nie erschienenen Silent Hills) meiner Meinung nach ziemlich nahe und war für mich ein kleines Trostpflaster dafür, dass ich diesen nirgends mehr griffbereit habe.

In den verschiedenen Kapiteln erleben wir unterschiedliche Geschichten und bekommen auch immer neue Mechaniken an die Hand. Dabei transformiert sich das Haus wieder und wieder und wird zum eigentlichen Protagonisten. Zudem wird eine Dunkelheitsmechanik, bei der düstere Stellen im Haus zur Gefahr werden, wirkungsvoll eingesetzt.

24: Dino Crisis

Erstveröffentlichung: 1999

1999 Systeme: PlayStation, DreamCast, PC

PlayStation, DreamCast, PC Entwickler: Capcom

Tobi: Für mich als Dino-Fan war das erste Dino Crisis ein absolutes Fest. Denn es vermengte den Horror und die Anmutung der Resident Evil-Serie mit den Urzeitviechern und ließ mich in der Rolle der rothaarigen Regina auf einer abgelegenen Forschungsanlage ums Überleben kämpfen. Dabei sorgten vor allem die prähistorischen Gegner für ordentlich Adrenalin. Denn anders als die ziemlich lahmen Zombies aus Resident Evil waren etwa Velociraptoren wesentlich flinker und konnten mich sogar durch mehrere Räume verfolgen.

Obwohl die Geschichte rund um den Energieforscher Dr. Kirk ziemlich Banane war, fesselte mich das Spiel vor allem mit seiner packenden Atmosphäre, denn man konnte nie wissen, ob Dinos wie Tyrannosaurus, Pteranodon oder Therizinosaurus hinter der nächsten Ecke lauern. Der zweite Teil war zwar ebenfalls ein gutes Spiel, konzentrierte sich aber deutlich mehr auf die Action, weswegen es der erste Teil in unsere Liste geschafft hat.

23: Tormented Souls

Erstveröffentlichung: 2021

2021 Systeme: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch (2022)

PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch (2022) Entwickler: Dual Effect Games

Samara: Tormented Souls war für mich eine riesige Überraschung! Spiele, die von Silent Hills und Resis der alten Schule inspiriert sind, gibt es ja nicht gerade wenige, aber kaum eins hat bei mir so einen bleibenden guten Eindruck hinterlassen wie dieser Titel.

Ich hatte beim Spielen richtig Spaß mit den oldschooligen Survivalmechaniken, die mich zwangen, mit der Munition hauszuhalten, im Stehen zu schießen (dabei laufen: Fehlanzeige) und manuell zu speichern. Dazu kamen noch die an Amnesia erinnernde Dunkelheitsangst, die das Ganze erschwerte, und gut designte Rätsel. Zusammen mit dem morbiden Krankenhaus-Villa-Setting kam da herrliche Gänsehaut auf. Da machte es mir auch nichts, dass die Story dagegen eher lahm war.

22: Layers of Fear

Erstveröffentlichung: 2016

2016 Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Entwickler: Bloober Team

Tobi: Schon das Setting von Layers of Fear hat mir 2016 wohlige Gänsehaut auf den Rücken gezaubert. Denn als Maler muss ich in einem alten Herrenhaus mysteriöse Dinge aufklären, unter anderem das Verschwinden meiner Familie. Und schnell stellt sich beim Gang durch das Gebäude heraus, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt – vor allem mit dem Protagonisten nicht.

Zwar setzt Layers of Fear auch auf zahlreihe Jump Scares, bleibt an vielen Stellen mit seinem Horror aber auch subtil, wenn es etwa mit meiner Wahrnehmung spielt und mich fragen lässt, ob ich mir gerade bestimmte Dinge nur eingebildet habe. Dass der Titel genau weiß, welche Gameplay-Erwartung man an solche Spiele hat, und das dann stellenweise konterkariert, macht Layers of Fear zusätzlich zu einem besonders hervorhebenswerten Horror-Spiel.

21: Hellblade: Senua's Sacrifice

Erstveröffentlichung: 2017

2017 Systeme: PS4, PC, Xbox One (2018), Switch (2019), Xbox Series X|S (2021)

PS4, PC, Xbox One (2018), Switch (2019), Xbox Series X|S (2021) Entwickler: Ninja Theorie

Chris: Meine Güte, ist der Sound in Ninja Theorys düsterem Action-Adventure eine Wucht! Die Klangkulisse von Hellblade: Senua’s Sacrifice ist akribisch auf Kopfhörer abgestimmt, damit diese perfekt die psychische Erkrankung der Hauptfigur vermitteln können. Die namensgebende Kriegern Senua leidet nämlich unter Psychosen, deren Symptome ihre mentale Gesundheit plagen. So hört sie zum Beispiel Stimmen, die ihr einreden, dass ihre Aufgabe – den abgeschlagenen Kopf ihres getöteten Liebhabers Dillion einer Göttin zu überbringen – scheitert und sie sterben wird.

Aufgrund des authentischen akustischen Horrors entsteht eine Atmosphäre, die unglaublich niederschmetternd ist und uns mit der Protagonistin leiden lässt. Für mich war das Spiel dadurch eine absolut einzigartige Erfahrung. Hellblade musste gar keine heftigen Schockmomente inszenieren, um mich zu packen, die audiovisuelle Komponente reichte völlig aus, damit mir fortwährend die Nackenhaare nach oben standen. Allein die Vorstellung, permanent Stimmen zu hören, die sich gegen die eigene Person richten, ist eine Form des Terrors, die für mich kaum auszuhalten war.

20: Until Dawn

Erstveröffentlichung: 2015

2015 Systeme: PS4

PS4 Entwickler: Supermassive Games

Samara: Until Dawn unterscheidet sich sowohl spielmechanisch, als auch in Sachen Stimmung von allen anderen Titeln in dieser Liste. Wir haben es mit typischem Teenie-Horror zu tun, inspiriert von Filmen wie Freitag der 13. und Co. Vielleicht handelt es sich nicht um das gruseligste Spiel in dieser Auswahl, aber für mich war es doch eine sehr intensive Erfahrung, da jeder der Charaktere permanent das Zeitliche segnen konnte - und das manchmal schon, wenn ich in brenzligen Situationen, in denen es darum ging, den Controller ruhig zu halten, nicht cool genug war.

Das sorgte bei mir für Nervenkitzel, auch wenn mir die Teens gar nicht mal so sympathisch waren. Dazu kamen die Gesichter der Charaktere, die mir 2015 ziemlich lebensecht erschienen, stimmungsvolle, wenn auch klischeehafte Settings wie das alte Sanatorium, eine ziemlich coole Monster-Spezies und ein Plot-Twist, der gut funktionierte.

19: The Forest

Erstveröffentlichung: 2018

2018 Systeme: PS4, PC

PS4, PC Entwickler: Endnight Games

Tobi: Eigentlich verlässt sich The Forest hauptsächlich auf Survival-Elemente. Denn abgestürzt auf einer Insel voller menschenfressender Irrer ist es erst mal die Aufgabe, einen Unterschlupf zu finden und Grundbedürfnisse wie Hunger und Durst zu stillen. Trotzdem steckt auch eine ordentliche Portion Horror in dem Titel.

Denn wenn ich bei einem vorsichtigen Ressourcen-Sammel-Ausflug in den nahen Wald plötzlich von schreienden Wesen angegriffen und durchs Unterholz gejagt werde, geht mir ganz schön die Düse. Dieses Gefühl bleibt auch nach längerer Spielzeit bestehen, also dann, wenn man sich schon entsprechend zu wehren weiß. Dieser stetige Überlebenskampf sorgt für eine dichte Atmosphäre, die The Forest dann letztendlich auch einen Platz in unserer Liste beschert.