Im Psychohorror Unholy nutzen wir Emotionen, um mit der Welt zu interagieren

Was wir bisher über Unholy erfahren haben, klingt für mich richtig gut. Während viele Horrorspiele auf bewährte alte Mechaniken setzen, wie Resi-Survivalhorror, bringt dieser Titel neue Ideen mit, die auf dem Papier zumindest richtig spannend klingen.



Ich bin nicht gerade die geduldigste Spielerin, trotzdem bin ich gespannt auf die Möglichkeiten in Sachen Schleichen und Täuschung, die uns die Masken bieten - und ist mir das doch zu langsam, kann ich ja immer noch drauf losballern.



Auch auf die Funktionsweise der Emotionen bin ich neugierig. Viel haben wir darüber aber noch nicht erfahren - genau wie über die Masken. Darum kann es natürlich auch sein, dass der Schuss nach hinten losgeht und die Mechaniken nicht so viel Spaß machen, wie ich hoffe. Doch ich werde Unholy defintiv im Blick behalten und freue mich bisher auf das Spiel.