Coral Island: Alle 106 versteckten Rezepte und alles, was ihr zum Kochen braucht

Kochen ist in Coral Island eine wichtige Mechanik, aber dafür ist einiges nötig.

Leckeres Essen kochen, das ist in den meisten Farm-Sims ziemlich praktisch, so auch in Coral Island. Die zubereiteten Gerichte könnt ihr verschenken, um eure Beziehungen zu den Einheimischen zu verbessern oder auch selbst verspeisen. Damit gewinnt ihr Ausdauer und Lebenspunkte zurück, was beispielsweise bei der Minenarbeit oder am Meeresgrund sehr nützlich ist. Außerdem gibt's temporäre Boosts auf eure Fertigkeiten.

Hier verraten wir euch hier, was ihr benötigt, damit ihr überhaupt kochen könnt, was ihr für die Gerichte braucht und woher ihr die Rezepte bekommt. Wir haben die Gerichte nach den Geräten sortiert, in denen ihr sie zubereitet.

Hinweis: Wir sind aktuell noch dabei, Rezepte im Full Release auszuprobieren und Zutaten zu suchen/produzieren. Die fehlenden deutschen Bezeichnungen werden wir noch nach und nach ergänzen.

Hier findet ihr direkt, wonach ihr sucht:

Das braucht ihr zum Kochen

Bevor ihr mit dem Kochen loslegen könnt, braucht ihr erst einmal eine Küche in eurem Haus. Die gibt es mit der ersten Verbesserung, die ihr bei der Schreinerei (nach der Fundament-Reparatur innerhalb der Story) in Auftrag geben könnt. Dafür müsst ihr die nötigen Materialien sowie das erforderliche Geld auftreiben.

Dann braucht ihr noch die entsprechenden Küchenutensilien. Die bekommt ihr im Fachgeschäft neben dem Möbelladen. Rezepte könnt ihr unter anderem von Einheimischen bekommen, wenn ihr eure Beziehung mit ihnen verbessert.

Kann ich auch kochen, ohne das Rezept zu haben? Ja, in eurer Küche gibt es zwei Modi: Kochen nach Rezept (Rezeptbuch) und freies Kochen (Kochanleitung). In beiden Fällen wählt ihr euer Küchengerät und die Zutaten aus. Dann müsst ihr ein simples Timing-Minispiel absolvieren. Beim freien Kochen kann es aber sein, dass ihr scheitert. Schaut darum unbedingt in unsere Rezepteliste rein (via fandom.com).

3:13 Coral Island - Launch-Trailer stellt nach Early Access-Ende Version 1.0 vor

Bratpfanne

Name und Zutaten Effekt Banana Fritter

1x Banane

1x beliebiges Mehl

1x beliebiges Öl Gesundheit: 55

Ausdauer: 155 Rote Beete-Chips

1x Rote Beete

1x beliebiges Öl Gesundheit: 65

Ausdauer: 65 Donut

1x Kartoffel

1x Zucker

1x Rapsöl Gesundheit: 160

Ausdauer: 235 Falafel

1x Erbsen

1x Gurke

1x beliebiges Öl Gesundheit: 140

Ausdauer: 170 Frittiertes Tempeh

1x Tempeh

1x beliebiges Öl Gesundheit: 60

Ausdauer: 65 Frittierter Reis

1x Reis

1x Schalotten

1x beliebiges Gemüse

1x beliebiges Ei Gesundheit: 270

Ausdauer: 340 Kale Chips

1x Kale

1x beliebiges Öl Gesundheit: 75

Ausdauer: 65 Omurice

1x Reis

1x Ketchup

1x Karotte

1x Ei oder großes Ei Gesundheit: 370

Ausdauer: 345 Pad Thai

1x Weizenmehl

1x Garnele

1x Zitrone

1x beliebiges Gemüse Gesundheit: 295

Ausdauer: 330 Peyek

1x Weizenmehl

1x Mandel

1x beliebige Raupe Gesundheit: 145

Ausdauer: 205 Kartoffelchips

1x Kartoffel

1x beliebiges Öl Gesundheit: 90

Ausdauer: 100 Geröstete Kastanien

1x Kastanie Gesundheit: 45

Ausdauer: 65 Geröstete Pilze

1x beliebiger Pilz

1x Basilikum

1x Olivenöl Gesundheit: 145

Ausdauer: 150 Spinnen Tempura

1x Gourmet Salz

1x beliebige Spinne

1x beliebiges Mehl

1x beliebiges Öl Gesundheit: 125

Ausdauer: 265 Süßkartoffelchips

1x Süßkartoffel

1x beliebiges Öl Gesundheit: 55

Ausdauer: 65 Süßkartoffel Poutine

1x Süßkartoffel

1x beliebiger Käse

1x beliebiges Öl Gesundheit: 105

Ausdauer: 150

Mixer

Name und Zutaten Effekt Green Smoothie

1x beliebiges Gemüse Gesundheit: 55

Ausdauer: 60 Guacamole

1x Tomate

1x Avocado

1x Knoblauch Gesundheit: 170

Ausdauer: 170 Hummus

1x Erbsen

1x Olivenöl Gesundheit: 70

Ausdauer: 80 Eiscreme

1x beliebige Milch Gesundheit: 25

Ausdauer: 30 Jamu

1x Ingwer

1x Ginseng

1x beliebiger Honig Gesundheit: 185

Ausdauer: 370 Ketchup

1x Tomate

1x Gourmet Salz Gesundheit: 85

Ausdauer: 85 Erdnussbutter

1x Mandel

1x Butter oder große Butter Gesundheit: 50

Ausdauer: 55 Smoothie

1x beliebige Frucht Gesundheit: 65

Ausdauer: 70 Wasabipaste

1x Wasabi Gesundheit: 45

Ausdauer: 45

Keramikschüssel

Name und Zutaten Effekt Cenil

1x Taro Wurzel

1x Zucker

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 165

Ausdauer: 210 Egg Custard

1x Zucker

1x beliebige Milch

1x beliebiges Ei Gesundheit: 115

Ausdauer: 190 Es Cendol

1x Reismehl

1x Sirup

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 95

Ausdauer: 145 Es Doger

1x Sirup

1x Süßkartoffel

1x Milch oder große Milch

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 145

Ausdauer: 180 Klepon

1x Reismehl

1x Zucker

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 105

Ausdauer: 160 Purée

1x beliebiges Obst oder Gemüse Gesundheit: 65

Ausdauer: 70 Wakame

2x Seetang Gesundheit: 10

Ausdauer: 10 Joghurt

1x beliebige Milch Gesundheit: 25

Ausdauer: 35

Küchenmesser

Name und Zutaten Effekt Fisch Sandwich

1x Brot

1x Kopfsalat

1x Schalotte

1x Fisch Gesundheit: 275

Ausdauer: 345 Frischer Salat

1x beliebiger Salat Gesundheit: 65

Ausdauer: 80 Regenbogen Sandwich

1x Brot

1x Tomate

1x beliebiger Fisch

1x beliebige Mayonnaise Gesundheit: 190

Ausdauer: 275 Sashimi

1x beliebiger Fisch

1x Wasabi Gesundheit: 225

Ausdauer: 205 Sushi

1x beliebiger Fisch

1x Reis Gesundheit: 235

Ausdauer: 225 Kokosnuss-Drink

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 25

Ausdauer: 35

Ofen

Name und Zutaten Effekt Apfelkuchen

1x Apfel

1x Weizenmehl

1x Butter oder große Butter

1x beliebiger Honig Gesundheit: ?

Ausdauer: ? Brot

1x beliebiges Mehl Gesundheit: 10

Ausdauer: 40 Butter Croissant

1x beliebiges Mehl

1x beliebige Milch

1x Butter oder große Butter Gesundheit: 50

Ausdauer: 90 Schokoladen-Muffin

1x Kakobohne

1x beliebiges Mehl

1x beliebiges Ei Gesundheit: 95

Ausdauer: 165 Kekse

1x Kakaobohne

1x beliebiges Mehl

1x Butter oder große Butter Gesundheit: 70

Ausdauer: 90 Auberginen-Lasagne

1x Aubergine

1x Tomate

1x beliebiger Käse Gesundheit: 210

Ausdauer: 250 Frucht Tarte

1x Zucker

2x beliebige Frucht Gesundheit: 200

Ausdauer: 295 Pizza Hawaii

1x Ananas

1x beliebiger Käse

1x beliebiges Mehl Gesundheit: 140

Ausdauer: 180 Jackfruit Casserole

1x Jackfruit

1x Kartoffel

1x beliebiger Pilz

1x beliebige Milch Gesundheit: 250

Ausdauer: 270 Kue Kancing

1x Zucker

1x Ei oder großes Ei

1x beliebiges Mehl Gesundheit: 90

Ausdauer: 165 Minced Jackfruit Pie

1x Jackfruit

1x beliebiges Mehl

1x beliebige Butter Gesundheit: 85

Ausdauer: 125 Mooncake

1x Lotus

1x beliebiges Mehl

1x beliebiges Ei Gesundheit: 85

Ausdauer: 165 Mushroom Jerky

1x beliebige Pilze Gesundheit: 55

Ausdauer: 60 Ofengebackenes Risotto

1x Reis

1x beliebige Butter

1x beliebige Pilze

1x beliebiger Käse Gesundheit: 225

Ausdauer: 270 Pineapple Upside-Down Cake

1x Zucker

1x Ananas

1x beliebiges Mehl Gesundheit: 175

Ausdauer: 270 Pizza

1x Tomate

1x beliebiges Mehl

1x beliebiger Käse

1x beliebige Pilze Gesundheit: 215

Ausdauer: 250 Kürbiskuchen

1x Kürbis

1x Zucker

1x beliebiges Mehl

1x Ei oder großes Ei Gesundheit: 175

Ausdauer: 320 Rosinen

1x Trauben Gesundheit: 65

Ausdauer: 70 Ratatouille

1x Paprika

1x Olive

1x Tomate

1x Aubergine Gesundheit: 220

Ausdauer: 250 Red Velvet Kuchen

1x Ei oder großes Ei

1x beliebige Milch

1x beliebiges Mehl

1x Erdbeere Gesundheit: 120

Ausdauer: 205 Gemüse-Jerky

1x beliebiges Gemüse

Gesundheit: 60

Ausdauer: 65

Gusspfanne

Name und Zutaten Effekt Blumenkohl-Casserole

1x Blumenkohl

1x Kartoffel

1x beliebiges Mehl Gesundheit: 305

Ausdauer: 305 Fisch Taco

1x Tortilla

1x beliebiger Fisch

1x beliebige Mayonnaise Gesundheit: 180

Ausdauer: 235 Hash Browns

1x Kartoffel

1x beliebiges Ei

1x beliebiges Mehl Gesundheit: 125

Ausdauer: 215 Pancakes

1x Ahornsirup

1x beliebiges Mehl

1x beliebige Frucht Gesundheit: 135

Ausdauer: 185 Pepper and Mushroom Flatbread

1x Paprika

1x beliebiger Pilz

1x beliebiges Mehl Gesundheit: 120

Ausdauer: 160 Sautierter Mangold

1x Mangold

1x beliebiges Öl Gesundheit: 75

Ausdauer: 85 Rührei

1x Ei oder großes Ei

1x beliebige Milch Gesundheit: 55

Ausdauer: 90 Serabi

1x Gourmet Salz

1x Reismehl

1x Zucker

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 140

Ausdauer: 215 Frühlings-Frittata

1x beliebiges Ei

1x beliebiges Gemüse Gesundheit: 110

Ausdauer: 135 Spiegelei

1x Ei Gesundheit: 25

Ausdauer: 40 Tortilla

1x beliebiges Mehl Gesundheit: 10

Ausdauer: 40 Veganer Taco

1x Tortilla

1x beliebiges Gemüse

1x Kiracha Sauce Gesundheit: 110

Ausdauer: 265

Griller

Name und Zutaten Effekt Assorted Grilled Platter

1x beliebiger Honig

2x beliebiges Gemüse Gesundheit: 250

Ausdauer: 265 Bug Jerky

1x beliebiges Insekt Gesundheit: 100

Ausdauer: 150 Corn on the Cob

1x Mais

1x beliebige Butter Gesundheit: 80

Ausdauer: 80 Gegrillter Fisch

1x beliebiger Fisch Gesundheit: 70

Ausdauer: 60 Gewürzter Tempeh

1x Tempeh

1x Gourmet Salz

1x Basilikum Gesundheit: 145

Ausdauer: 155 Smoked Fish

1x beliebiger Fisch

1x Holz Gesundheit: 115

Ausdauer: 100 Smoked Salmon

1x beliebiger Lachs

1x Holz Gesundheit: 130

Ausdauer: 115 Sommer Burger

1x Brot

1x Ananas

1x beliebiger Pilz

1x belibiger Käse Gesundheit: 230

Ausdauer: 340

Topf

Name und Zutaten Effekt Basilikumpesto

1x Basilikum

1x Tomate

1x Weizemehl Gesundheit: 210

Ausdauer: 250 Muschelsuppe

1x beliebige Muschel

1x beliebige Milch Gesundheit: 100

Ausdauer: 115 Fischsuppe

1x Sake

1x beliebiger Fisch

1x beliebiges Gemüse Gesundheit: 305

Ausdauer: 305 Gnocchi

1x Kartoffel

1x beliebiges Mehl

1x beliebiger Käse

1x beliebige Butter Gesundheit: 180

Ausdauer: 225 Grünes Curry

1x Paprika

1x Basilikum

1x Erbsen

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 230

Ausdauer: 340 Hartgekochtes Entenei

1x Entenei oder großes Entenei Gesundheit: 25

Ausdauer: 55 Hartgekochtes Ei

1x Ei oder großes Ei Gesundheit: 25

Ausdauer: 40 Hartgekochtes Wachtelei

1x Wachtelei oder großes Wachtelei Gesundheit: 50

Ausdauer: 60 Heißer Kakao

1x Kakaobohne

1x Milch oder große Milch Gesundheit: 95

Ausdauer: 165 Kue Lapis

1x Zucker

1x Taro Wurzel

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 180

Ausdauer: 245 Lodeh

1x Aubergine

1x Tempeh

1x beliebiges Gemüse

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 250

Ausdauer: 260 Rotes Curry

1x Peperoni

1x Schalotten

1x Karotte

1x beliebige Kokosnuss Gesundheit: 215

Ausdauer: 270 Meeresfrüchte Ramen

1x Weizenmehl

1x beliebiger Fisch

1x beliebige Muschel Gesundheit: 235

Ausdauer: 260 Stew

1x Kartoffel

1x beliebige Pilze Gesundheit: 165

Ausdauer: 180 Steinsuppe

1x Stein

1x beliebiges Lebensmittel Gesundheit: 20

Ausdauer: 30 Tomatensuppe

1x Tomate Gesundheit: 70

Ausdauer: 80 Veggie Ramen

1x Weizenmehl

1x Kombu

1x beliebige Pilze Gesundheit: 135

Ausdauer: 170 Wild Mushroom Polenta

1x Mais

1x beliebige Pilze Gesundheit: 150

Ausdauer: 155

Gewürzset

Name und Zutaten Effekt Burrito

1x Tortilla

1x Sojabohne

1x beliebiger Käse

1x beliebiges Gemüse Gesundheit: 185

Ausdauer: 270 Edamame

1x Erbsen Gesundheit: 65

Ausdauer: 76 Salat Wrap

1x Kopfsalat

1x Sojabohne Gesundheit: 110

Ausdauer: 130 Onigiri

1x Reis Gesundheit: 65

Ausdauer: 80 Schleimige Okra

1x Okra

1x Slime Goop Gesundheit: 50

Ausdauer: 135 Spicy Sauerkraut

1x Peperoni

1x Roter Blumenkohl Gesundheit: 85

Ausdauer: 140

Coral Island ist eine Farming-Simulation im Stil von Stardew Valley. Nach mehreren Monaten im Early Access erschien das Spiel regulär am 14. November 2023 für PlayStation, Xbox und PC. Die Entwickler*innen wollen Coral Island auch in Zukunft weiter ausbauen.