Coral Island bringt euch bald genau die neuen Inhalte, auf die ihr schon so lange wartet

Neues von Meermann Semeru: Coral Island bekommt im April die neuen Inhalte, auf die alle warten.

Die tropische Farm Sim Coral Island kam bei Genre-Fans richtig gut an und brachte schon zum Release im letzten Spätherbst ordentlich Umfang mit.

An einigen Stellen fehlten aber noch Inhalte, von denen die Entwickler*innen ankündigten, sie nachzuliefern. In einigen Wochen ist es so weit: Mehrere große Updates bringen jede Menge neuen Content.

Meervolk, Savanne und mehr: Das steckt in Version 1.1

Gestern hat Stairway Games eine aktualisierte Update-Roadmap für das Cozy Game enthüllt. Version 1.1 kommt im April und bringt genau die Inhalte, auf die Fans am sehnlichsten warten: Das Meervolk war bisher eine fantastische Ergänzung zum Farmleben, viel zu tun gab es aber unter Wasser noch nicht.

Mit dem kommenden Patch wird es da deutlich mehr Interaktionen geben. Storylines, Beziehungen und Romanzen werden ergänzt. Zudem sollt ihr auch unter Wasser neue Möglichkeiten für Ozean-Feldarbeit und -Tierzucht bekommen.

Zusätzlich kommt ein bisher unzugängliches Gebiet ins Spiel, nämlich die Savanne. Den Zugang zu dieser könnt ihr über den Seetempel freischalten, bisher war es aber nicht möglich, diese Belohnung auch zu nutzen. In unserem Guide erfahrt ihr aber schon mal, was ihr tun müsst, um sie pünktlich zum April-Update freizuspielen:

Passend zur Savanne werdet ihr dann auch gleich auf zwei weitere Tierarten treffen, nämlich Büffel und Vogelstrauße. Aber das ist noch nicht das Beste in Sachen Tiere: Mit dem zusätzlich Museumsrang (S) könnt ihr nämlich aus euren gesammelten Saurier-Fossilien bewegliche Dino-Projektionen erschaffen!

Stadtrang S Questline

Attraktionen (neue Stadtrang Kategorie)

Touristen-System

Backer NPC

Meervolk Storyline

Meervolk Beziehungen

Meervolk Romanzen

Ozean-Feldarbeit und -Tierzucht

Mehr Story Inhalte

Savannen-Zugang

Büffel und Vogelstrauße

Neue Outfits und Deko

Verbesserungen für das Dialog-System

Verbesserungen für das Hut-System

Außerdem wurde angekündigt, was zukünftige Patches bringen werden. Wann diese erscheinen, ist allerdings noch unklar.

Vollumfänglicher Multiplayer

Spooky Festival NPC Outfits

Meervolk Fest

Kinder werden älter

Kinder-Porträts

Kinder-Dialog

Kinder-Herzevents

Slice of Life-Szenen 2

Rumhäng/Dating-Mechanik, Version 2

Der Full Release für Coral Island erfolgte am 14. November 2023 und konnte uns im Test begeistern:

Nach einer längeren Early Access-Phase, die ausschließlich auf dem PC stattfand, kam das Spiel im November letzten Jahres auch für PS5 und Xbox Series X/S heraus. Last Gen-Konsolen und Nintendo Switch gehen bisher leer aus. Die Finanzierung für das Spiel lief über eine Kickstarter-Kampagne.

Werdet ihr die Inhalts-Updates zocken und welche sind eurer Meinung nach am dringendsten nötig?