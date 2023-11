Coral Island: Alle 28 Singles, die ihr romancen könnt und die besten Geschenke für sie

Die Singles in Coral Island unterscheiden sich stark in Charakter, Aussehen und ihrem persönlichen Hintergrund.

Die Singles in Coral Island dürften für viele Fans zu den Highlights der tropischen Farm Sim gehören. Das Spiel bietet mit 28 Romance-Optionen nicht nur eine große Auswahl, sondern ist dabei auch sehr divers aufgestellt. Wir verraten euch in diesem Guide, was ihr tun müsst, um ihre Herzen, beziehungsweise die kleinen Beziehungs-Herzchen, zu erobern.

So verbessert ihr eure Beziehung mit den Bewohnern

Ganz egal, ob Single oder Bewohner*in von Starlet Town, die vergeben oder nicht zu einer Liebesbeziehung bereit sind: Den Einheimischen näherzukommen, funktioniert wie in den meisten Farm Sims. Als Neuling müsst ihr euch ihre Zuneigung erst mal verdienen, den Fortschritt jeder Beziehung könnt ihr im entsprechenden Menü nachschauen.

Diese Aktionen verbessern eure Beziehungen:

Gespräche: Seid ihr an einem Single interessiert, dann sucht ihn jeden Tag auf der Karte und sprecht mit ihr oder ihm.

Seid ihr an einem Single interessiert, dann sucht ihn jeden Tag auf der Karte und sprecht mit ihr oder ihm. Geschenke: Bringt den Singles Geschenke, die sie mögen oder – noch besser – sogar lieben. In unserer Liste findet ihr die besten Aufmerksamkeiten für jede Person. Falls ihr gerade nichts davon dabei habt, seid vorsichtig, um nichts zu verschenken, das eurer oder eurem Angebeteten überhaupt nicht zusagt. Das könnt ihr unter anderem in Gesprächen herausfinden.

Bringt den Singles Geschenke, die sie mögen oder – noch besser – sogar lieben. In unserer Liste findet ihr die besten Aufmerksamkeiten für jede Person. Falls ihr gerade nichts davon dabei habt, seid vorsichtig, um nichts zu verschenken, das eurer oder eurem Angebeteten überhaupt nicht zusagt. Das könnt ihr unter anderem in Gesprächen herausfinden. Aufträge/Quests: Ihr könnt eure Beziehung auch verbessern, indem ihr die Besorgungen für die Singles erledigt. Diese hängen an der Infotafel neben Sams Gemischtwarenladen aus oder werden euch per Brief mitgeteilt.

Das sind die 28 Singles und die jeweils besten Geschenke

Hier verschaffen wir euch einen Überblick über die Singles und listen die Geschenke auf, die sie lieben (via fandom.com).

Habt ihr gerade nicht das Passende dabei, wollt aber trotzdem ein Geschenk machen, dann seid ihr generell mit Getränken und Essen ganz gut beraten, während Muscheln, Fische, Insekten und Farmwerkzeug meist eher nicht so gut ankommen. Auch Blumen sind beliebt, aber Yuri findet es beispielsweise verschwenderisch, sie zu pflücken.

Aaliyah

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Aaliyah lebt über dem Fishensips und ihr könnt sie auch oft im Gastraum antreffen. Daneben ist sie gerne draußen aktiv.

Mandelöl

Schwarze Rose

blaues Färbemittel

grünes Färbemittel

rotes Färbemittel

violettes Färbemittel

Green Smoothie

Minced Jackfruit Pie

Olivenöl

Alice

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Alice ist etwas zurückhaltender und freundlich. Sie leitet das Gasthaus, oft trefft ihr sie aber auch vor dem Gemeindezentrum.

Artischocken Kimchi

Schwarze Rose

Karotte

Grüner Tee

Hummus

Sonnenblume

Frittierter Tempeh

Ben

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Ben nimmt Achtsamkeit sehr ernst, ist immer gut drauf und fährt gerne mit seinem Wohnmobil herum. Er betreibt dort auch einen Shop. Außerdem spielt er gerne auf der Farm mit der Ente Funbucket.

Schwarze Rose

Grüner Tee

Blumenkohl

Narzisse

Red Velvet Kuchen

Chaem

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Chaem liebt ihr Workout und kann manchmal etwas flapsig und ziemlich direkt sein. Sie lebt mit ihrem Mitbewohner Wakuu im Observatorium.

Basilikumpesto Pasta

Gnocchi

Pizza

Meeresfrüchte Ramen

Veggie Ramen

Charles

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Charles lebt mit seinem Mitbewohner Scott zusammen. Er arbeitet in der Klinik, aber häufig trefft ihr ihn auch im Fishensips und im Labor.

Blaubeere

Erdbeere

Burrito

Falafel

Kekse

Diamant

Eva

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Eva ist sehr sozial und kommt mit allen gut aus. Ihr findet sie oft am Strand oder beim Gemeinschaftszentrum.

Kekse

Orchidee (rosa)

Pfingstrose

Red Velvet Kuchen

Diamant

Kenny

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Kenny findet ihr meistens auf der Farm, wo er sich um die Tiere kümmert. Er wohnt ganz in der Nähe im Wald.

Sojabohne

Grüner Tee

Hash Browns

Kombucha

Veganer Taco

Lychee

Leah

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Leah legt viel Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Bezüglich des Hof-Geruchs und der typischen Farmkleidung ist sie erst mal skeptisch und macht keinen Hehl daraus.

Heißer Kakao

Smoothie

Lily

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Lily ist ein typischer Nerd und hält sich meist drinnen auf. Ihr trefft sie in der Regel zu Hause an ihrem PC.

Taro Wurzel

Frühlings Frittata

Omurice

Onigiri

Pancakes

Artischocken Kimchi

Luke

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Luke lebt mit seinem Vater auf dem Weingut und ist ein eher zurückhaltender Typ. Außerdem ist er stolzer Besitzer von Taco, dem Hund, der gerne im Brunnen badet.

Tomatensuppe

Ratatouille

Butter Croissant

Stew

Auberginen Lasagne

Apfelwein

Macy

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Macy hat immer die Kamera in der Hand. Sie hält alle wichtigen Ereignisse fest und ist sehr lebhaft.

Pizza

Fruit Tart

Guacamole

Blauer Quarz

Rose Quartz

Sämtliche Weinsorten, beispielsweise : Pfirsich, Papaya, Avocado, Apfel, Bananen, Blaubeere...

Mark

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Mark wirkt anfangs eher unfreundlich. Ihn zu knacken, dauert seine Zeit, aber dass er sich mit Begeisterung im Tierheim engagiert, zeigt, dass er eigentlich ein Guter ist.

Shiitake

Tomatensuppe

Heißer Kakao

Egg Custard

Millie

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Millie hat jede Menge mit den städtischen Dingen zu tun und macht sich gerne zu viele Gedanken. Ihr trefft sie oft in der Nähe des Gemeindezentrums.

Zuckerrohr

Melone

Meeresfrüchte Ramen

Veggie Ramen

Stew

Assorted Grilled Platter

Nina

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Nina ist wohlhabend, legt Wert auf Stil und ist nur eine temporäre Bewohnerin. Sie verbringt ihren Urlaub auf Coral Island.

Joghurt

Banana Fritter

Blumenstrauß

Sämtliche Säfte, beispielsweise: Karotte, Cranberry, Gurke, Pfirsich, Papaya, Melone, Lychee...

Noah

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Noah könnt ihr oft im Fishensips treffen, wo er arbeitet. Er ist aufgeschlossen und freundlich.

Gnocchi

Sushi

Muschelsuppe

Geröstete Pilze

Spiegelei

Durian

Pablo

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Pablo ist einer der Schmiede, die regelmäßig im Shop hinter dem Tresen stehen. Ihr findet ihn auch in anderen Stadtbereichen, während er nicht gerne an den Strand geht.

Gebratener Reis

Pizza

Kürbiskuchen

Ahornsirup

Sämtliches eingemachtes Gemüse, zum Beispiel: Artischocken, Karotten, Gurken, Ingwer, Okra, Erbsen...

Rafael

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Sashimi

Onyx

Rafael ist der zweite Schmied und Pablos Bruder, aber wesentlich zurückhaltender als dieser. Mit ihm warm zu werden, dauert länger.

Raj

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Raj lebt für guten Kaffee und betreibt einen Stand für Heißgetränke und süßes Gebäck. Allerdings ist er kein allzu guter Geschäftsmann. Praktisch für die Romanze ist, dass ihr ihm einige Dinge schenken könnt, die er selbst verkauft.

Kaffee

Grüner Tee

Donut

Teeblatt

Kaffeebohne

Apfelkuchen

Gesha Kaffeebohne

Gesha Kaffee

Scott

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Scott will das Museum wieder auf Vordermann bringen und ist mit großer Leidenschaft dabei. Für seine "Pickstarter"-Kampagne braucht er eure Hilfe.

Sämtliche Geoden: Erd, Wasser, Wind...

Falafel

Mayonnaise

Egg Custard

Großer Stachelrochen

Red King Arowana

Gelbstirnmuräne

Suki

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Suki ist Mutter aus Leidenschaft, fröhlich und macht gerne Witze.

Green Smoothie

Minced Jackfruit Pie

Diamant

Surya

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Anders als die meisten anderen auf der Insel, ist Surya noch ziemlich neu. Er hat einen Job in Lings Labor gefunden.

Melone

Kugelfisch

Wild Mushroom Polenta

Lodeh

Herbed Tempeh

Theo

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Theo findet ihr meist am Strand, beziehungsweise am Pier und meist nur bekleidet mit Shorts oder Badehose. Er beschäftigt sich mit Angeln oder macht Musik. Ab und an spielt er auch eine Show im Fishensips.

Fisch Taco

Kokosnuss-Drink

Oktopus

Riesen Stachelrochen

Gelbstirnmuräne

Green Sawfish

Wakuu

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Lachs

Schokoladen Muffin

Veganer Taco

Cenil

Wakuu wohnt und arbeitet im Observatorium. Er ist etwas verschlossener, mag Ordnung und hat eine schwierige Beziehung zu seinem Vater.

Yuri

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Yuri ist begeisterte Ärztin, aber auch ein wenig chaotisch. Sie ist aufgeschlossen, mag aber keine Verschwendung. Ihr trefft sie oft zentral in der Stadt.

Schokoladen Muffin

Fisch Sandwich

Grünes Curry

Rotes Curry

Spicy Sauerkraut

Hummer

Frogfish

Zarah

Hier seht ihr eine der Personen, die ihr romancen könnt.

Zarah lebt auf einem Hausboot und gehört er zu den verschlosseneren Charakteren. Ihr trefft sie oft an unterschiedlichen Stellen mit einem Metall-Detektor.

Gegrillter Fisch

Hummus

Rambutan

Azurit

Serpentine

Romance-Optionen aus dem Meervolk

Zusätzlich zu den Einheimischen aus der Stadt Starlet Town könnt ihr auch unter der Meeresoberfläche nach Partner*innen Ausschau halten. Hier stehen zur Wahl:

Miranjani

Semeru

Denali

Coral Island war längere Zeit im Early Access auf Steam verfügbar und ist nun als Full Release nicht nur auf PC, sondern auch PS5 und Xbox Series X/S erschienen. Eine Switch-Version soll nächstes Jahr folgen. Auf GamePro.de findet ihr weitere Guides und Artikel zum Spiel.

