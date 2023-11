Coral Island: Macht nicht denselben dummen Fehler wie wir und vergesst eure Fähigkeitenpunkte

In Coral Island können wir schnell mal was übersehen und bei den Fähigkeitenpunkten ist das ärgerlich.

In Coral Island gibt es an allen Ecken und Enden etwas abzuarbeiten, zu verbessern und auszubauen. Wir müssen unsere Farm auf Vordermann bringen, Starlet Town zu einer besseren Stadt-Bewertung verhelfen, den Ozean reinigen, die Mine erkunden und, und, und. Da ist es leicht, mal eine Option im Menü komplett zu übersehen – dabei bringt sie doch so wertvolle Vorteile.

Weist in Coral Island unbedingt eure Perks im 'Können'-Menü zu

Dass wir uns bei Farm Sims ständig in unseren täglichen Aufgaben verbessern, gehört ganz selbstverständlich dazu. Durch das Pflanzen, Gießen und Ernten von Feldfrüchten sammeln wir beispielsweise Erfahrungspunkte in diesem Bereich und steigen dadurch in der Stufe auf.

In Coral Island bringt das aber Fähigkeiten mit sich, die wir erst mal selbst zuweisen müssen, damit sie aktiv werden. Statt uns einfach automatisch Vorteile zuzuteilen, lässt uns das Spiel nämlich die Wahl. Wir verdienen uns Fähigkeitenpunkte, die wir im "Können"-Menü selbst für nützliche Perks ausgeben dürfen.

Den Menüpunkt findet ihr ganz rechts beim Kronen-Symbol. Hier können wir direkt sehen, wie viele Fähigkeitenpunkte uns in einer bestimmten Disziplin wie "Tauchen" oder "Landwirtschaft" gerade zur Verfügung stehen.

Hier seht ihr das Menü, in dem ihr eure Fähigkeitenpunkte verteilen könnt.

Für diese können wir uns dann Vorteile aussuchen, wie "Feldfruchtqualität": Also die Chance, Feldfrüchte von besserer Qualität zu ernten (10%). Alternativ könnten wir uns auch dafür entscheiden, die Chance zu haben, dass unsere Felder einen Tag länger bewässert bleiben. Oder beim Tauchen mehr Artefakte zu finden.

Zunächst können wir nur Rang 1-Fähigkeiten auswählen, nachdem wir 2 Punkte ausgegeben haben, gibt es dann auch die Rang 2-Fähigkeiten dazu. Also schaut unbedingt regelmäßig im Menü vorbei, um euch die Arbeit wesentlich zu erleichtern, beziehungsweise sie lohnenswerter zu machen.

Wir waren jedenfalls viel zu beschäftigt damit, unseren Aufgaben nachzugehen und uns über neue Elemente wie Crafting-Rezepte zu freuen, die uns direkt zu Tagesbeginn angezeigt werden; dabei haben wir die nützlichen Perks lange Zeit übersehen und hatten dann gleich jede Menge Punkte auszugeben.

Mit dieser Mechanik hatten wir einfach nicht gerechnet, beziehungsweise waren wohl nicht aufmerksam genug, falls das Spiel uns darauf hingewiesen hat. Aber es gibt ja auch allein schon im Menü so viel zu entdecken.

Habt ihr die Perks sofort entdeckt oder habt ihr die Mechanik auch erst mal übersehen?