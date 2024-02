Cosplayer setzt die witzigste Szene aus dem besten Anime 2023 um und die Community liebt es

Frieren beginnt ihre 10-Jährige Odyssey. (Bild: © Madhouse)

'Frieren: Nach dem Ende der Reise' ist laut MyAnimelist der beste Anime 2023, und dazu trägt vermutlich besonders die namensgebende Hauptfigur bei. Frieren ist eine Elfin und mächtige Magierin, die trotz ihres hohen Alters im Vergleich zu den Menschen eine witzige Schwäche hat.

In der Welt von Frieren sind die sogenannten Mimics Wesen, die sich als Schatztruhen tarnen , um ihre nichtsahnenden Opfer in die Falle zu locken und zu fressen. Die junge Elfin fällt immer wieder bei ihrer Suche nach den geliebten Zauberbüchern auf Mimics herein.

Dieses witzige, kleine und immer wiederkehrende Gekabbel zwischen den Mimics und der mächtigen Elfen-Magierin hat jetzt ein Fan der Serie perfekt verkörpert.

Frierens einzige Schwäche sind Zauberbücher und falsche Truhen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

X-Nutzer*in @takeuchiP_ postete ein Video des lustigen Cosplays in den sozialen Medien. Mit über 9 Millionen Views und über 195 000 Likes auf der Seite ging die Verkörperung der chaotischen Szene viral. Auf den ersten Blick sieht es nämlich genau wie die Szenen im Anime aus – erst bei näherer Betrachtung fällt auf, wie clever die Umsetzung gemacht ist.

Die Person hinter der Verkleidung bewegt die Beine separat mit einer Befestigung und simuliert dadurch ziemlich glaubwürdig Frierens Kampf, während sie von der Mimic-Kiste gefressen wird. Die Community liebt diese schlaue und doch einfache Darstellung von der Elfenmagierin und ihre Tendenz, auf diese Art von Fallen reinzufallen.

Hier sind einige Kommentare der Fans unter dem Beitrag:

“Dieses Cosplay ist großartig! Ich dachte, es war eine echte Person!” Von @syunarinko3

“Comiket sieht spaßig aus! Das ist eine tolle Idee!” Von @yu_kaizyu

“Die Bewegung sieht aus, als würde sie von jemand anderem gemacht werden, aber es war wahrscheinlich ein selbstgemachtes Gimmick. Ist es ein Mimic Gimmick?” Von @ZM_88HC

Was ist Frieren: Nach dem Ende der Reise und wo könnt ihr es anschauen?

2:10 Der Anime Frieren erzählt eine Geschichte über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens

'Frieren: Nach dem Ende der Reise' ist eine Anime-Serie nach der gleichnamigen Manga-Auflage von Kanehito Yamada und Tsukasa Abe. Die Geschichte dreht sich um die Elfen-Magierin Frieren, die nach dem Verlust des Helden Himmel auf eine zehnjährige Odyssee geht, um Menschen und den verstorbenen Himmel besser zu verstehen. Auf ihren Reisen trifft sie auf weitere Figuren wie die Magierin Fern und den Krieger Stark.

Die erste Staffel könnt ihr auf Crunchyroll in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln oder teilweise mit deutscher Vertonung schauen. Die Staffel wird 24 Folgen umfassen, von denen aktuell 17 Folgen auf Deutsch synchronisiert sind.

Wie ist eure Meinung zum besten Anime 2023 und wie gefällt euch das Cosplay?