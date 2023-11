Cozy Game Sale: Diese entspannten Spiele gibt's gerade mit bis zu 80% Rabatt auf Steam – und manche auch reduziert auf Switch & PS5

Wir empfehlen euch unter anderem Bear and Breakfast, Coral Island und den PowerWash Simulator.

Ihr wollt es euch an diesem grauen Novemberwochende mit einem Cozy Game gemütlich machen? Da trifft es sich gut, dass auf Steam gerade der Wochenend-Deal "Cozy Quest" läuft. Innerhalb dieser Aktion findet ihr jede Menge entspannte Titel wie Rätselspiele oder Farm Sims mit lohnenswerten Rabatten.

Aber aufgepasst: Nicht alle gelisteten Spiele sind reduziert – und manche sind auf Switch, PS4, PS5 und den Xbox-Konsolen ebenfalls im Angebot, beziehungsweise hier und da sogar noch etwas günstiger. Ein paar Titel könnt ihr außerdem mit dem Game Pass oder mit PS Plus Extra/Premium ganz ohne Zusatzkosten zocken.

Wir verraten euch, welche Spiele aus dem Wochenend-Deal sich besonders lohnen und wo ihr sie zu welchem Preis bekommt.

Wie lange läuft der Wochenend Deal Cozy Quest? Die Aktion hat bereits gestartet und endet am 20. November, also Montag.

Diese spannenden Cozy Games gibt’s mit Rabatt

Hier listen wir für euch die besten Titel auf, die im Rahmen der "Cozy Quest" auf Steam gerade reduziert sind. Wir verraten euch aber auch gleichzeitig, ob ihr sie alternativ auch günstig auf Konsole zocken könnt.

Unsere Highlights

Yoku’s Island Express

1:36 Yoku's Island Express: Launch-Trailer zum flippernden Metroidvania

Genre: Pinball-Adventure

Pinball-Adventure Angebot: 3,99 Euro (statt 19,99 Euro, 80% Rabatt)

3,99 Euro (statt 19,99 Euro, 80% Rabatt) Weitere Angebote: aktuell keine

aktuell keine Enthalten in: keinem Service aktuell

Samara: Yoku's Island Express steht für mich nicht nur für gute Laune mit entspannter Insel-Mucke, niedlichen Tierchen, die unverständlich daherbrabbeln, und einem hübschen Grafikstil; der Titel bringt auch noch ein wie ich finde ganz großartiges Spielkonzept mit. Es handelt sich nämlich um ein Pinball-Adventure.

Wir spielen einen kleinen Käfer, der einen Job als Postbote angenommen hat. Um seine Briefe auszutragen und Aufträge für die anderen Bewohner zu erledigen, schießen wir ihn einfach mit den klassischen Flipper-Zangen durch die Inselwelt.

Unpacking

1:26 Unpacking: Auspacksimulator zeigt beeindruckendes Audiodesign im Trailer

Genre: Rätselspiel

Rätselspiel Angebot: 9,99 Euro (statt 19,99 Euro, 50% Rabatt)

9,99 Euro (statt 19,99 Euro, 50% Rabatt) Weitere Angebote: aktuell keine

aktuell keine Enthalten in: Game Pass, PS Plus

Myki: Als Person, die Aufräumen entspannend findet und sehr gerne Sachen ordnet, ist Unpacking für mich ein Highlight! Mit der chilligen Musik, angenehmen Atmosphäre und der süßen nebenbei erzählten Geschichte der Hauptcharaktere gehört es für mich zu einem der besten Gelegenheitsspiele und Puzzler.

Das Spielprinzip von Unpacking ist simpel. Die Hauptperson ist gerade in ein neues Zuhause eingezogen. Während wir ihre Sachen aus den ganzen Umzugskartons auspacken, verfolgen wir die Geschichte ihres Lebens und Erwachsenwerdens.

Weitere reduzierte Cozy Games im Steam Sale

0:55 In Bear and Breakfast seid ihr ein putziger Bär und baut ein Gasthaus auf

Neben unseren persönlichen Highlights sind noch weitere Titel im Sale, die ihr euch anschauen solltet. Einige davon sind erst kürzlich erschienen und manche auch auf anderen Plattformen reduziert.

Mail Time: 13,99 Euro statt 19,99 Euro, (15,99 Euro statt 19,99 Euro auf Switch, PS4, PS5)

13,99 Euro statt 19,99 Euro, (15,99 Euro statt 19,99 Euro auf Switch, PS4, PS5) Pizza Possum: 5,59 Euro statt 6,99 Euro

5,59 Euro statt 6,99 Euro Cassette Beasts: 14,99 Euro statt 19,99 Euro (enthalten im Game Pass)

14,99 Euro statt 19,99 Euro (enthalten im Game Pass) Bear and Breakfast : 12,67 Euro statt 19,50 Euro (12,67 Euro statt 19,50 Euro auch aus Switch)

: 12,67 Euro statt 19,50 Euro (12,67 Euro statt 19,50 Euro auch aus Switch) A Little to the Left: 9,74 Euro statt 14,99 Euro

9,74 Euro statt 14,99 Euro Ooblets: 19,42 Euro statt 28,99 Euro (17,99 Euro statt 29,99 Euro auf Switch)

19,42 Euro statt 28,99 Euro (17,99 Euro statt 29,99 Euro auf Switch) Potion Permit: 13,99 Euro statt 19,99 Euro (14,99 Euro statt 19,99 Euro auf Amazon für PS4, PS5)

13,99 Euro statt 19,99 Euro (14,99 Euro statt 19,99 Euro auf Amazon für PS4, PS5) Garden In : 7,49 Euro statt 9,99 Euro

: 7,49 Euro statt 9,99 Euro Apico: 10,07 Euro statt 16,79 Euro (12,24 Euro statt 17,49 Euro auf Switch)

10,07 Euro statt 16,79 Euro (12,24 Euro statt 17,49 Euro auf Switch) Fall of Porcupine: 11,99 Euro statt 19,99 Euro (13,99 Euro statt 19,99 Euro auf PS4, PS5)

11,99 Euro statt 19,99 Euro (13,99 Euro statt 19,99 Euro auf PS4, PS5) Haven Park: 5,09 Euro statt 8,49 Euro (4,24 Euro statt 8,49 Euro auf Switch)

5,09 Euro statt 8,49 Euro (4,24 Euro statt 8,49 Euro auf Switch) Station to Station: 14,39 Euro statt 17,99 Euro

Spiele-Tipps aus der Cozy Quest-Aktion ohne Rabatt

Hier stellen wir euch die Titel vor, die zwar in der Cozy Quest vorgeschlagen werden, aber leider nicht reduziert sind. Einige davon sind so gut, dass wir euch trotzdem nur empfehlen können, einen Blick auf sie zu werfen. Außerdem sind manche schon ohne Rabatt richtig günstig zu haben oder im Game Pass enthalten.

Unsere Highlights

Sticky Business

In Sticky Business gestaltet ihr eure eigenen Sticker.

Genre: Kreativ Sim

Kreativ Sim Angebote auf anderen Plattformen: keine

keine Enthalten in: keinem Service

Samara: Sticky Business ist ein super süßer Titel, für alle, die gerne gestalten. In diesem Titel besitzt ihr nämlich einen eigenen Sticker-Shop und könnt eurer Kreativität bei den Designs freien Lauf lassen - ein fast schon tiefenentspanntes Spielerlebnis.

Ein Feature, das mir außerdem richtig gut gefällt, ist, dass ich die Sticker auch ausdrucken und verschenken kann. So nehme ich sogar noch was aus dem Spiel ins echte Leben mit.

Coral Island

3:13 Coral Island - Launch-Trailer stellt nach Early Access-Ende Version 1.0 vor

Genre: Farm Sim

Farm Sim Angebote auf anderen Plattformen: aktuell keine

aktuell keine Enthalten in: Game Pass

Samara: Coral Island ist eine großartige Farm Sim, die verstanden hat, was Fans an Stardew Valley begeistert und in einigen Aspekten sogar besser ist. Ich versinke gerade völlig in der wunderhübschen Inselwelt mit ihren vielen interessanten Charakteren.

Es gibt rund um Starlet Town einfach so unfassbar viel zu tun, dass es mir schwerfällt, zu entscheiden, welcher Aufgabe ich mich als Nächstes widme. Da wäre beispielsweise unter anderem auch eine riesige Unterwasser-Map, die ich beim Tauchen erkunde und auf der ich das Seevolk kennenlerne.

Der Titel steckt im Game Pass, auf Xbox Series X/S zu zocken, empfehlen wir euch aber aktuell noch nicht. Wir raten euch zu PC oder Steam Deck, da das Spiel dort wesentlich runder läuft. Mehr erfahrt ihr im Test:

Mehr zum Thema Coral Island im Test: Unser Herz gehört nicht mehr Stardew Valley von Samara Summer

PowerWash Simulator

0:24 PowerWash Simulator - Bereits der Game Pass-Trailer liefert putzende Genugtuung - Bereits der Game Pass-Trailer liefert putzende Genugtuung

Genre: Simulation

Simulation Angebote auf anderen Plattformen: aktuell keine

aktuell keine Enthalten in: Game Pass

Myki: Der Powerwash Simulator ist ein Titel, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet, wenn ihr es mal gerne mal entspannt angehen wollt. Das Spielprinzip mit dem Power-Washing-Tool und die Wassergeräusche, die für mich reinstes ASMR sind, geben mir das Gefühl der kompletten Zufriedenheit - gerade wenn einfach alles mal bis auf die kleinste Ecke super sauber ist.

Es ist einfach unglaublich zufriedenstellend, zu sehen, wie etwas komplett sauber wird und langsam wieder an Farbe gewinnt. Zusätzlich gibt es zum Spiel noch einen Spongebob-DLC, in dem wir die Häuser von Patrick, Thaddäus und Spongebob reinigen können.

Weitere spannende Cozy Games, die nicht reduziert sind

1:13 Dorfromantik - Die Strategie-Überraschung aus Deutschland im Trailer

An dieser Stelle möchten wir noch weitere Titel aus der "Cozy Quest" nennen, die zwar keinen Rabatt haben, euch aber dennoch interessieren könnten.

Dorfromantik: 12,99 Euro

12,99 Euro Cats Organized Neatly: 2,49 Euro

2,49 Euro Kynseed: 24,99 Euro

Spannende kommende Cozy Games mit Demos

Die Cozy Quest gibt uns außerdem auch schon mal einen Ausblick auf entspannte Spiele, die noch nicht erschienen sind. Einige davon könnt ihr bereits in Demos ausprobieren. Hier haben nennen wir ein paar Titel, die ihr euch anschauen solltet.

Grimoire Groves

Bubblegum Galaxy

Wood Weather

Projected Dreams

Tavern Talk

Bei dieser Auswahl ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei, also zumindest, wenn ihr nach einem enstpannten Spielerlebnis sucht. Und glücklicherweise gibt's viele der Titel gleich auf mehreren Plattformen reduziert oder dauerhaft sehr günstig.

Habt ihr was in unserer Liste gefunden? Oder vielleicht noch weitere Tipps in der Steam Aktion entdeckt?