In dieser märchenhaften Stardew Valley-Alternative könnt ihr dem Tod nicht entkommen

Kynseed erinnert mit seiner liebevoll gestalteten Welt und der Pixelgrafik auf den ersten Blick stark an Stardew Valley. Schaut ihr euch allerdings genauer an, was hinter der Lebenssimulation steckt, fallen sofort große Unterschiede auf. Das fängt schon dabei an, dass das Storykonzept "wir übernehmen das Familienerbe", auf denen viele Farm-Sims aufbauen, hier etwas weitergesponnen wird.

In Kynseed stirbt nämlich euer Charakter tatsächlich, wenn er oder sie ein gewisses Alter erreicht und muss den Staffelstab weitergeben. Für euch bedeutet das allerdings nicht Game Over, sondern Weiterspielen mit der nächsten Generation. Das ist aber nicht der einzige Unterschied zu Stardew Valley.

Eine Sim, bei der nicht alles eitel Sonnenschein ist

Kynseed erscheint schon heute, also am 6. Dezember für den PC, nachdem das Spiel bereits lange Zeit im Early Access verbracht und dabei viele positive Reviews gesammelt hat. Beim Studio Pixelcount, das hinter dem Titel steckt, sind übrigens Entwickler*innen an Bord, die an Fable mitgearbeitet haben. Hier könnt ihr einen Blick auf den Trailer werfen:

0:37 Kynseed: Trailer verrät das Release-Datum der Stardew Valley-Alternative

Die Sim entführt euch in eine geheimnisvolle Welt, in der ihr nicht nur eine Farm bewirtschaften könnt, sondern die freie Wahl zwischen verschiedenen Berufen habt: Ihr könnt beispielsweise eine Apotheke, einen Gemischtwarenladen oder eine Schmiede übernehmen.

Daneben habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, allerhand Materialien zu sammeln oder anzubauen und Nützliches herzustellen. Aber auch Abenteuer erwarten euch. Ihr könnt losziehen und euch in den Wäldern mit Monstern herumschlagen oder Geheimnisse entdecken.

Ihr trefft beispielsweise auf den mysteriösen Mr. Fairweather, von dem ihr Artefakte kaufen könnt, die euch unter anderem im Kampf helfen. Aber Vorsicht: Hier bezahlt ihr nämlich mit Lebensjahren. Übrigens solltet ihr auch gewarnt sein, dass auch Haustiere nicht unendlich lange leben, genau wie ihre Herrchen und Frauchen.

Die Steamseite von Kynseed verrät, dass die Welt und Geschichte des Spiels nicht immer eitel Sonnenschein ist. "Wie das echte Leben", fügt die Beschreibung an. Die NPCs, die in unserer Nachbarschaft leben, merken sich außerdem, wie wir handeln und reagieren darauf. Falls ihr euch also eure guten Beziehungen nicht versauen wollt, solltet ihr euch genau überlegen, wie ihr euch benehmt.

Habt ihr Lust auf Kynseed bekommen? Was sagt ihr zu den Eigenheiten der Sim?