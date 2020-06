Crash Bandicoot - Merchandise-Leak macht Hoffnung auf neues PS5-Spiel

Crash Bandicoot hat wohl das eindrucksvollste Comeback der letzten Jahre hingelegt. Das Quasi-Maskottchen der ersten PlayStation-Generation war schon fast in Vergessenheit geraten, als die PS1-Remakes N. Sane Trilogy und Crash Team Racing den Beuteldachs wieder an die Spitze der Charts katapultierten. Nun könnte uns sogar ein ganz neuer Ableger erwarten.

Kommt Crash Bandicoot 4?

Über einen Online-Shop (mittlerweile wieder offline) ist nämlich neues Crash Bandicoot-Merchandise aufgetaucht, das natürlich einen neuen Release begleiten könnte. Neben Schlüsselanhängern, Tassen und Mützen gibt es auch eine kleine Statue zu finden, die ein neuartiges Crash Bandicoot-Design zeigt.

Merchandise für neuen Crash-Ableger? Vor allem die Statue ist hier interessant, denn als Lizenzträger wird PlayStation angeführt. Das könnte dafür sprechen, dass es sich hier tatsächlich um ein neues Videospiel handelt - immerhin ist Crash Bandicoot auch schon in Cartoons und Animationsserien aufgetreten.

GamePro.de hat bei Activision nachgefragt, was es mit dem Merchandise auf sich hat. Wir melden uns bei euch, sobald wir mehr wissen.

Als "Order Deadline", also der Start der Vorbestellung, wird der 11. Juni angegeben. Und wie es der Zufall so will werden heute, am 11. Juni, auch die ersten PS5-Spiele enthüllt.

Crash Bandicoot 4 für die PS5? Könnte das bedeuten, dass Sony heute die Bühne nutzt, um ein neues Crash Bandicoot-Spiel zu enthüllen? Das werden wir wohl erst gegen 22 Uhr erfahren, wenn der PS5-Livestream offiziell startet.

Da die letzten Crash Bandicoot-Spiele aber auch für Xbox One und Nintendo Switch erschienen sind, kann es auch gut sein, dass eine Ankündigung später erfolgt. Vermutlich werden heute exklusive Inhalte im Vordergrund stehen.

Crash hat eine Zukunft: Dass es mit Crash Bandicoot auch abseits von Remakes weitergehen könnte, hat Activision schon vor einiger Zeit angekündigt. Sowohl Crash als auch Spyro werden vom Publisher als Marken gehandelt, die zukünftig im Fokus stehen werden.

Hättet ihr lieber ein weiteres Crash Bandicoot-Remake oder wirklich einen echten, komplett neuen Ableger? Und wie sähe der aus?