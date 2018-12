Crash Team Racing - Alle Infos zum Remaster des PS1-Klassikers

Mit Crash Team Racing Nitro-Fueled kehrt der PS1-Klassiker zum 20. Jubiläum als Remaster zurück! Der Fun Racer und Mario Kart-Konkurrent wurde heute Nacht während der Game Awards offiziell von Entwickler Beenox angekündigt.

Bereits im Vorfeld der Ankündigung konnten wir mit Co-Studioleiter Thomas Wilson von Beenox reden und haben alle wichtigen Infos zum Spiel für euch.

Wann erscheint das Spiel?

Der Release ist für den 21. Juni 2019 geplant.

Auf allen Plattformen!

Wie bereits die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint das Spiel für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Diese Versionen gibt es:

Neben der normalen Version (39,99 Euro) wird es zudem die Nitros Oxide Edition (59,99 Euro), eine digitale Special-Edition geben. Sie beinhaltet:

Was Fans des Originals besonders freuen dürfte, Bösewicht Nitros Oxide wird es endlich als spielbaren Charakter geben. Besitzer der Standard-Version können Nitro samt seinem Kart im Adventure-Modus freischalten.

Das bietet das Remaster:

Crash Team Racing wird grafisch modernisiert und an heutige HD-Standards angepasst. Alle Strecken Charaktere und Karts, die ihr bereits aus dem Original kennt, werden laut Wilson mit mehr Persönlichkeit versehen.

"Die Charaktere haben so viel Persönlichkeit. In den Zeiten der PS1 war man grafisch aufgrund der begrenzen Anzahl an Pixeln stark limitiert. Für das Remaster haben wir die Charaktere neu kreiert und animiert, was eine Menge Persönlichkeit in alle Figuren des Spiels bringt."