Crash Team Racing - Grand Prix mit Spyro-Thema startet am Freitag

Der Fun-Racer Crash Team Racing Nitro Fueled bekommt am Freitag, 30.08.2019, Inhalte-Nachschub in Form eines neuen Grand Prix. Das wurde unter anderem per Ingame-Nachricht im Spiel bekannt gegeben, außerdem gibt es bereits erste geleakte Screenshots bzw. Videos.

Das bietet der neue Grand Prix: Der neue Wettbewerb dreht sich komplett um das Thema "Spyro" und wird dementsprechend auch den kleinen Drachen als Fahrer einführen. Ein Mitwirken des lila Drachen hatte Activision bereits während der E3 2019 bestätigt.

Die ersten Screenshots und Videos zum Spyro-Grand Prix könnt ihr euch unten anschauen.

Mini snippet of what seems to be the trailer for the upcoming #Spyro Grand Prix! Will cover Tomorrow as likely more stuff will be released! pic.twitter.com/a0wMYazK4C